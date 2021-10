رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم فقط من المصرية للاتصالات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم فقط.. يبحث المصريون عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم فقط وتصدرت محركات البحث العالمية مؤخرا “جوجل”، تزامنًا مع إقتراب موعد إعلان وصدور فاتورة التليفون الأرضي والتي تصدر كل 3 شهور بنظام الربع سنوي عبر الموقع الرسمي للشركة المصرية للإتصالات علي الويب سايت الخاص بها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم فقط

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 23 أكتوبر 2021، الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم فقط، وتصدر الشركة المصرية للإتصالات فاتورة التليفون الأرضي في 15 اكتوبر الجاري عبر موقع الشركة المصرية للإتصالات من خلال الرابط التالي من "هنا".

ويبدأ المشتركون في الخدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، ويستمر السداد لمدة شهر كامل بدون اي غرامات مالية علي المشتركين في الخدمة قبل البدء في فرض غرامة مالية قدرها 10 جنيهات علي قيمة الفاتورة ثم تأتي الخطوة التالية وهي قطع الخدمة عن المخالفين للسداد خلال فترة السماح.

باقات المصرية للاتصالات

ووفرت الشركة المصرية للاتصالات باقات محاسبة الملايين من العملاء بمختلف محافظات الجمهورية حيث يوجد باقة we أرضي وتقدم 120 دقيقة شهريا بـ 20 جنيها و باقة we أرضي تقدم 2500 دقيقة للأراضي أو شبكة محمول we أو 1000 دقيقة للمحافظات بـ35 جنيه أو باقة we أرضي تقدم نفس خدمات الباقة السابقة بالإضافة إلى 250 دقيقة شبكات فودافون و اتصالات و أورنج بـ 65 جنيه ويستطيع العميل الحصول على كافة تفاصيل مكالمات المحافظات والخدمات الصوتية والمحمول من خلال خدمة الفاتورة التفصيلية والتي يمكن الحصول عليها عبر البريد الإلكتروني أو الفاكس مقابل جنيهين شهريا أو 6 جنيهات للفاتورة الربع سنوية ويتم خصمها من الفاتورة

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم فقط

1 - الدخول علي موقع المصرية للإتصالات من هنا.

2 -إدخل رقم الكود الخاص بالمحافظة التابع لها المشترك في خدمة التليفون الأرضي.

3 - كتابة رقم التليفون الأرضي.

4 - أضغط علي كلمة عرض الفواتير.

5 - ستظهر أمامك تفاصيل فاتورة التليفون الأرضي .