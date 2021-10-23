السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر: لجنة كورونا تدرس تخصيص أحد لقاحات التطعيم للحوامل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشف مصدر بوزارة الصحة أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تدرس تخصيص أحد اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا  لتطعيم السيدات الحوامل.

أوضح المصدر أن هناك عدد من الدراسات الخاصة التي قامت أحد شركات تصنيع اللقاحات ان التطعيم ضد فيروس كورونا آمن على السيدات الحوامل التي تم إعطائهم اللقاح، لافتًا إلى أن تلقيح الحوامل يقي من الإصابة الشديدة بالفيروس، كما أنه يحمي الطفل المولود حديثا من الإصابة بالفيروس أيضا. 

وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، خروج 713 متعافيًا من كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 272505 حتى اليوم.

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