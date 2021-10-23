شِريف منير: أعتز بمسلسل «إجازة مفتوحة» وسعدت بردود الفعل

قال الفنان شريف منير إنه يعتز بـ«إجازة مفتوحة» ويعتبره من أهم المسلسلات خلال مشواره الفني لما يحتويه من قضايا هامة تخص المجتمع.

وأضاف شريف منير في تصريحات لـ«الدستور»: «سعيد بردود الأفعال الإيجابية الكبيرة التي وصلتني عن العمل ولم أتوقعها، خاصة أن فريق العمل بذل مجهوداً كبيراً أثناء التصوير وكان من الممكن أن يتم التصوير لمدة 22 ساعة متواصلة في اليوم الواحد».

وأشار شريف منير إلى أن مسلسل «إجازة مفتوحة» من نوعية أعمال الـ40 حلقة، مؤكداً أنه سعيد بالعمل مع كافة أبطال المسلسل وعلى رأسهم الفنانة لقاء الخميسى وسميحة أيوب، بينما يشارك في العمل الفنانين ملك قورة، نور محمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التى تواجهها العائلات سواء فى العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهما أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، ويجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.