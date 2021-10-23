«أشعر أنه ينظر إليّ من الجنة».. ميدو ووكر تعلق على حفل زفافها

«أشعر أنه ينظر إليّ من الجنة».. كان هذا ما قالته ميدو ووكر ابنة النجم العالمي الراحل بول ووكر، عن والدها في يوم زواجها من صديقها الممثل لويس ثورنتون آلان بعد حوالي شهرين من إعلان خطبتهما.

تلقت ميدو ووكر عارضة الأزياء البالغة من العمر 22 عاما، دعمًا من نجم سلسلة أفلام الحركة "فاست أند فيوريوس" فين ديزل الذي شاركه ووكر فيها قبل ان يرحل في حادث سيارة صادم في عام 2013، ولم يكن ديزل فقط ضمن الحاضرين للزفاف الجمعة الماضية لكنه اصطحب ميدو ليسلمها لعريسها كما لو كان بول ووكر سيفعل لو حظى بتلك اللحظة مع ابنته.

ودخل ديزل في مشهد مؤثر - وهو عرابها - وكانت رأسها على رأسه، وسار بها في الممر خلال الحفل، بدلاً من والدها الراحل، ليؤكد أن الصداقة حتى بعد الموت ستظل باقية.

اعتمدت ميدو على ديزل –بحسب مصادر مقربة منها لمجلة يو إس ويكلي- للحصول على الدعم منذ وفاة والدها، والذين أكدوا إنها تعتبر فين وأطفاله كعائلة وتروي لهم عن كل ما يحدث في أيامها حتى المعاناة التي مرت بها وكانوا يدعمونها، حيث ظلت ميدو قريبة جدا من ديزل ونجوم سلسلة "فاست آند فيوريوس" منذ وفاة والدها في نوفمبر 2013 عن عمر يناهز 40 عاما، وكان وقتها عم ميدو حوالي 15 عاما.

ينظر إليها من الجنة

ميدو فخورة جدًا بوالدها وتبذل قصارى جهدها للرد على المعجبين الذين لا يزالون يرسلون رسائل أو يعبرون عن حبهم له ولأعماله السينمائية، وترد على وسائل التواصل الاجتماعي، وتبقى على اتصال بالأشخاص المهمين في حياته وتتصرف بشكل عام بناءً على النصيحة التي قدمها لها عندما كان لا يزال بول ووكر على قيد الحياة.

وأكد المقربون من ميدو أنها تعتقد أن والدها ينظر إليها ويحميها من مكانه في الجنة على حد تعبيرهم.

وكانت أعلنت ميدو عن خطوبتها في أغسطس الماضي عندما عرضت خاتمًا من الماس في مقطع فيديو على حسابها في موقع التواصل "إنستجرام"، ثم نشرت بعد ذلك صورة لها وثورنتون-آلان في 11 أكتوبر، وكتبت تعليق عليها "أفضل صديق".

بول ووكر كان من النجوم الأمريكيين الذين حازوا على حب كبير من الجمهور أيضا حيث شارك في كثير من الأعمال السينمائية أشهرها سلسلة أفلام "فاست آند فيوريوس"، وتوفي بول ووكر في 30 نوفمبر عام 2013 إثر حادث سيارة حيث كان مع مدير أعماله روجر روداس الذي كان يقود سيارة بورش كاريرا جي تي حمراء طراز 2005.

وكانت صدمة كبيرة إذ كان ووكر متوجها إلى حفل خيري لجمع تبرعات إعصار هايان الذي ضرب الفلبين وقتها.

والغريب أنه لقى حتفه في حادث سيارة رغم اتقانه أدوار الأكشن وركوب السيارات، ولكن الطب الشرعي أكد أنه لم يمت إثر اصطدام السيارة ولكن كانت سلسلة من الإصابات منها الحروق بسبب انفجار السيارة واشتعالها.