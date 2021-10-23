مؤسس مبادرة «تنفيذي» لإعداد الكوادر يعلن انطلاق المرحلة الثانية

أعلن النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومؤسس مبادرة "تنفيذي"، عن البدء في المرحلة الثانية من مبادرة تنفيذي لإعداد الكوادر التنفيذية.

وأضاف مصطفى، في بيان له، أن المرحلة الثانية من المبادرة عبارة عن ٣٦ ساعة وتحتوي على برامج عملية مكثفة ونماذج محاكاة وتقييمات شخصية، موضحًا أنه سيتم التوسع في أولى المحافظات وتحديدًا في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، من خلال عقد عدد من المحاضرات التعريفية بالمبادرة وقبول طلبات من الشباب الراغبين في الانضمام للمبادرة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن المبادرة تستهدف تنمية المهارات التنفيذية والإدارية للشاب ومواكبة الأساليب الحديثة في الإدارة، وأن التفكير في إطلاق مبادرة تنفيذي جاء انطلاقًا من الإيمان بدور الشباب في البناء، وتماشيًا مع استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وكذلك انطلاقًا من دورنا في تنمية المجتمع وبناء قدرات شبابه.

يذكر أن مبادرة تنفيذي تهدف للمساهمة في إعداد جيل من الشباب التنفيذي الذي يطمح إلى تعلم المهارات القيادية ومكونات العقلية القيادية الفعالة، وذلك من خلال برامج متخصصة في مجالات بناء القدرات والتدريب والتطوير الوظيفي وريادة الأعمال، وتجمع بين أحدث العلوم الإدارية في تطوير وإعداد التنفيذي الماهر القادر على أداء مهامه بشكل فعال ومتميز، إلى جانب العلوم الإنسانية التي من شأنها تطوير الشخصية التنفيذية.

جدير بالذكر أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بإعداد الكوادر الشبابية، حيث أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2015، "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة" ويعمل البرنامج على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي، والإداري، والمجتمعي بالدولة.

ويقوم التدريب في البرنامج على 3 محاور وهي العلوم السياسية والاستراتيجية، والعلوم الإدارية وفن القيادة، والعلوم الاجتماعية والانسانية، ويحصل من يجتاز البرنامج على شهادة أكاديمية احترافية.

وفي عام 2017 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 434 لسنة 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وذلك استجابة لتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب المنعقد في 2016 بمدينة شرم الشيخ، بإنشاء أكاديمية وطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

وقامت الأكاديمية بتخريج ثلاث دفعات من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ضمت 1500 شاب وفتاة، وفي طريقها لتخريج الدفعة الرابعة.

وتضم الأكاديمية عدة برامج منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، والبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.