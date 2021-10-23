السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلماني: مشروع «الدلتا الجديدة» سيغير وجه الحياة في مصر

محمد الصالحى
محمد الصالحى

أعرب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، عن ثقته التامة فى أن مشروع الدلتا الجديدة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى سيغير وجه الحياة الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والزراعية فى مصر، خاصة أن مساحته كمشروع تنموي نحو 2.2 مليون فدان، ومن المقرر الانتهاء من استزراع مليون فدان خلال عامين، تصلح لزراعة جميع أنواع المحاصيل.

وقال الصالحي، فى بيان أصدره اليوم، إن هذا المشروع الذي يقع على الساحل الشمالي الغربي عند منطقة محور الضبعة سوف يستوعب الزيادة السكانية فى الدلتا والوادي ويعزز إستراتيجية الدولة في مجال إنشاء مجتمعات زراعية جديدة بنظم إدارية حديثة، مؤكداً أن هذا المشروع يتميز بموقعه الإستراتيجي بالقرب من الموانئ والمطارات، ومنها ميناء الإسكندرية والسخنة ودمياط ومطارا غرب القاهرة وبرج العرب اضافة الى ارتباطه بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدينة السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر وهذا سيجعل هذا المشروع لديه القدرة على الاستفادة من هذا الموقع الاستراتيجي فى التبادل التجارى والاستثماري بين مصر ومختلف الدول القريبة من الموانئ المصرية اضافة الى أنه سوف يحقق الأمن الغذائي لمصر والحد من استيراد السلع الإستراتيجية، ومواجهة متطلبات الزيادة السكانية للسلع الغذائية، ويعمل على إضافة 30% مساحات زراعية جديدة من صافي أراضي الدلتا القديمة

وقال الدكتور محمد الصالحى أنه من ضمن ميزات المشروع القومى للدلتا الجديدة توفير أنشطة متعلقة بالزراعة مثل أنشطة الثروة الحيوانية والداجنة والتصنيع الزراعي واستخدام نظم الري الحديثة وانشاء واقامة مجتمعات صناعية تقوم على الإنتاج الزراعي لتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب وتعويض الفقد فى الأراضي الزراعية بسبب البناء الجائر مثمناً تكليفات الرئيس للحكومة بالانتهاء من المشروع خلال عامين فقط ودمج مراحل التنفذ فى مرحلة واحدة وضغط الجدول الزمني.

محمد الصالحى مجلس الشيوخ الدلتا الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع الدلتا الجديدة المشروعات القومية

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