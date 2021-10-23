السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التنمية المحلية يفتتح المدفن الصحى بالدقهلية (فيديو)

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية المدفن الصحي بقلابشو، الذي يضم 4 خلايا على مساحة 50 فدانًا تستوعب تجمعات القمامة لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وطلب من مسؤولي الهيئة العربية للتصنيع زيادة ارتفاع الخلايا لزيادة الطاقة الاستيعابية لها.

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وأشار الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية إلى أنه تم زيادة ارتفاع الخلايا لزيادة الطاقة الاستيعابية لها، لافتًا إلى أنه يتم العمل على تطوير مقالب القمامة بقلابشو وتعظيم الاستفادة منها والعمل على الاستغلال الأمثل للأرض المتاحة لتستوعب أكبر كميات من القمامة.

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وقدمت الشركة المنفذة شرحًا وافيًا على عمل المنظومة بالكامل، وذلك بدأ من دخول القمامة إلى المصنع حتى وصلت إلى الخلية.

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وأشار مختار، إلى سير عمليات نقل تراكمات القمامة من منطقة مصنع سندوب للاطمئنان على سير العمل بالمعدل المتفق عليه مع الهيئة العربية للتصنيع لنقل ما يقارب من مليون طن من منطقة مصنع سندوب فى إطار تطوير وإنشاء أحدث مصنع هناك.

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وأوضح محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بوجود مصنع تدوير أو مقلب يضر بصحة المواطنين أو يؤثر على المصانع المجاورة، وطلب من مسئولى الهيئة العربية للتصنيع التى تدير الموقع باستخدام أفضل السبل لحسن استخدام المساحات المتاحة وأن يستوعب المدفن المخلفات على مدار عقود.

محمود الشعراوي وزير التنمية المحلية المدفن الصحى بقلابشو تجمعات القمامه

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