مصرع شاب سقط من فوق سطح منزله بالفيوم

لقي شاب يدعى ناصر علي في العِقد الثالث من العمر مصرعه إثر سقوطه من فوق سطح منزله بقرية قوته التابعة لمركز يوسف الصديق مما أدى إلى وفاة بسبب كسر في قاع الجمجمة.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود بلاغ من مرفق الإسعاف، بتلقيهم إتصال تليفوني لنقل مصاب سقط من علو.

وعلى الفور، انتقل الأجهزة الأمنية بمركز شرطة يوسف الصديق، برئاسة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة بقرية قوتة، وتبين وفاة شاب ناصر على في العقد الثالث من العمر، إثر سقوطه من علو، وإصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف في المخ جراء ارتطام رأسه بالأرض.

ونقل سيارة مرفق الإسعاف المصاب إلى مستشفى إبشواي المركزي لتلقي العلاج اللازم لكن كان السر الإلهي قد نفذ وتم نقله إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.