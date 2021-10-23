السبت 23 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

وزير الخزانة البريطانى: اللقاحات خط الدفاع الأول ضد كورونا

وزير الخزانة البريطاني
وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، اليوم السبت، إن المتاجر والمقاهي والمطاعم يجب ألا تُغلق أبوابها مُجددًا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشددًا على أن اللقاحات والجرعات المُعززة منها قد تعني عدم الاضطرار للجوء إلى الإغلاق العام مرة أخرى.

وأشار سوناك في حوار مع صحيفة "التايمز" البريطانية، إلى أنه يجب ألا تعود البلاد إلى "القيود الاقتصادية الخطيرة"، وذلك رغم تحذيرات بعض خبراء الصحة البريطانيين من أن الفيروس قد يطغى على البلاد خلال الشتاء المقبل.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات سوناك هي أقوى إشارة حتى الآن على نية الحكومة البريطانية في مواجهة الضغوط والمطالبات بإعادة تطبيق القيود الاجتماعية للحد من تفشي عدوى كورونا.

ورأى وزير الخزانة البريطاني أن خطة التطعيم والجرعات المُعززة تعني أن بريطانيا انتقلت إلى مرحلة جديدة من التحكم في الفيروس دون وجود اضطراب اقتصادي واسع المدى، مضيفًا: "أعتقد أننا في موقف مختلف تمامًا عما كنا منذ سنة وذلك بسبب اللقاح".

وأوضح سوناك: "هناك تلك الموجة القوية من الحماية، وهذا يغير من طبيعة الوضع، فاللقاح هو أول خط دفاع لدينا"، مضيفًا أن بعض الوزراء قالوا إن الشتاء سيكون "تحديًا" لكن هذا لا يعني اللجوء إلى سياسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد.

وتابع سوناك قائلًا: "هناك مجموعة من الخيارات المتاحة، وتلك الخيارات لا تتضمن الإغلاق العام أو فرض قيود اقتصادية خطيرة".

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وزير الخزانة البريطاني كوفيد كورونا المستجد اللقاحات الجرعات

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وائل لطفي

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