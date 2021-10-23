«مصر للطيران» الناقل الرسمي لمعرض «Art d’Egypte»

تقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمي للعام الرابع على التوالي لفعاليات معرض Art d’Egypte الفني المقام في الفترة من 21 اكتوبر وحتى 7 نوفمبر 2021 بمنطقة أهرامات الجيزة، ويقام المعرض هذا العام تحت عنوان "الأبد هو الآن"، وذلك في في إطار مشاركتها الفعالة في العديد من الأحداث والمعارض الهامة والفعاليات الثقافية.

وحرصت مصر للطيران علي تقديم الخدمات والتسهيلات لضيوف المعرض القادمين على شبكة خطوطها الدولية من مختلف أنحاء العالم.

ويهدف المعرض الذي تدعمه منظمة اليونسكو إلي الترويج للفن المصري المعاصر عالمياً والترويح للسياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء علي مواقع التراث المصري القديم والحفاظ عليه.

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسىعلم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

وأوضحت وزارة الطيران، في منشور للعاملين، إن الحملة الطبية الوافدة من وزارة الصحة، سوف تتواجد في مقار الوزارة،

وأشارت وزارة الطيران المدني، إلى أن هناك شرطان لحصول الموظف على التطعيم، أولهما أن يكون المتقدم قد سجل على موقع وزارة الصحة والسكان، أن يكون لديه بطاقة الرقم القومي، يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس السيسي وخطة الدولة لتعظيم الموظفين بالجهاز الإداري والمواطنين أيضا ضد فيروس كورونا الذي أثر سلبيا على قطاع الطيران بالعالم.