كوريا الجنوبية تسجل 1508 إصابات جديدة بفيروس كورونا

شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا طفيفا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا اليوم السبت، إلا أن الحصيلة اليومية ظلت أقل من 2000 إصابة لليوم الـ15 على التوالي. وقد جاء ذلك في الوقت اقتربت فيه البلاد من الوصول إلى معدل تطعيم مهم ضد الفيروس يبلغ 70%.



وسجلت كوريا الجنوبية 1508 حالات جديدة، من بينها 1487 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 350 ألفا و476 إصابة، حسبما قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وكانت كوريا الجنوبية قد سجلت أمس الجمعة 1439 إصابة.



وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2745 وفاة بعد تسجيل 20 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وعلى صعيد آخر ، أطلقت كوريا الجنوبية أول صاروخ فضائي من تصميم وطني بالكامل، وفق مشاهد نقلتها المحطات التليفزيونية، في وقت يسعى هذا البلد للانضمام إلى نادي الدول المتقدمة على صعيد الفضاء.

وارتفعت مركبة إطلاق الأقمار الصناعية المعروفة بتسميتها غير الرسمية "نوري" من موقع غوهونغ لإطلاق الصواريخ وسط عمود من اللهب وبلغت ارتفاع 600 كلم في غضون دقائق.

وفي سياق آخر، قالت كوريا الجنوبية، إنها ستطور أكثر من 100 قمر صناعي مصغر على مدى العقد المقبل، بهدف إنشاء نظام مراقبة للأمن الوطني واختبار اتصالات شبكة الجيل القادم في آخر مجهوداتها لتعزيز صناعة الفضاء.

وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب)، إنها ستواصل تطوير الأقمار الصناعية لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في صناعة الفضاء، حيث يمكن تصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة في فترة زمنية قصيرة بتكلفة منخفضة نسبيًا.

ويدفع برنامج الفضاء الكوري حتى الآن، بمشاريع حكومية واسعة النطاق مثل إطلاق أول صاروخ فضائي محلي الصنع في أكتوبر من هذا العام.