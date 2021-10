صحيفة بريطانية: بوريس جونسون استخدم غرفة الإحاطة الإعلامية لمشاهدة فيلم جيمس بوند

10/23/2021 3:48:18 AM

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن رئيس الوزراء بوريس جونسون استخدم غرفة الإحاطة الصحفية في داونينج ستريت لمشاهدة عرض خاص لفيلم جيمس بوند الجديد.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن غرفة الإحاطة في داونينج ستريت كلّفت 2.6 مليون جنيه إسترليني، وتسببت في تعرض الحكومة للانتقادات على قيمة تجهيزها لتقديم إحاطات صحفية على غرار مؤتمرات البيت الأبيض.

وأضافت الصحيفة أن الغرفة تستخدم لإجراء إحاطات إعلامية مرتين يوميا مع الصحفيين، لكنها لم تكن متاحة خلال اليومين الماضيين لأسباب غير معروفة.

وأشارت إلى أنه في البداية لم يؤكد المتحدث باسم جونسون أنه تم عرض فيلم "No Time to Die" هناك الليلة الماضية لرئيس الوزراء وموظفيه، كما ذكرت صحيفة The Times، أنه أكد عدم اطلاعه على طبيعة الحدث الذي وقع.

وفي وقت لاحق قال المتحدث الرسمي باسم داونينغ ستريت إن "رئيس الوزراء التقى بالأمس مع استوديوهات "باينوود"، و"يونيفرسال بيكتشرز" و"إيون برودكشنز" ومعهد الفيلم البريطاني BFI لتهنئتهم على نجاح أحدث إصدار لجيمس بوند وذلك كشهادة على موهبة الصناعة الإبداعية البريطانية.

وعلى صعيد آخر، أظهرت أرقام جديدة أنه تم تسليم ما يقدر بنحو 5.3 مليون جرعة معززة من لقاح كوفيد-19 في بريطانيا.

ويعنى ذلك أنه من المحتمل أن يكون واحد من بين كل 9 أشخاص في بريطانيا ممن تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح قد تلقى أيضًا جرعة معززة، وفقًا لوكالة بي أيه ميديا البريطانية للأنباء.

وتم نشر الأرقام من جانب هيئة الصحة الوطنية في بريطانيا وهيئة العامة الصحة في أسكتلندا وهيئة الصحة العامة في ويلز ووزارة الصحة بأيرلندا الشمالية.

وقالت هيئة الخدمات الصحية البريطانية إن المجموع الإجمالي لإنجلترا يشمل عددًا صغيرًا من الجرعات الأولية الثلاثة من اللقاح.



ولا تتوافر حاليًا بيانات عن التطعيم بالجرعة المعززة بين الفئات العمرية في أسكتلندا وأيرلندا الشمالية.