محاولات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة تسجل مستوى قياسيا

سجلت محاولات الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة منذ بداية العام وحتى الـ1 من أكتوبر الجاري مستوى قياسيا، حيث أوقفت السلطات 1.7 مليون مهاجر على الحدود الأمريكية.

وأفادت هيئة الحدود الأمريكية بأن الجهات المعنية أوقفت حتى مطلع الشهر الجاري 1734686 شخصا حاولوا التسلل إلى الولايات المتحدة من المكسيك.

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل مستوى قياسيا لمؤشر المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين منذ بدء تسجيل هذه الإحصائية في 1960.

وبلغ تدفق المهاجرين ذروته في يوليو 2021، حينما تم توقيف 213593 شخصا، قبل تراجع طفيف لهذا العدد على مدى شهرين.

وبلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين عام 2019 على حدود الولايات المتحدة 977509 أشخاص، ليشهد هذا الرقم بعد ذلك انخفاضا ملموسا عام 2020 بسبب جائحة كورونا إذ تم توقيف 458088.

وعلى صعيد آخر، أظهر استطلاع أمريكي جديد للرأي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يدخل في منافسة محتملة مع سلفه دونالد ترامب في انتخابات عام 2024، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

ووفقا للصحيفة، فاز كل من، بايدن وترامب بدعم 40 % من الناخبين المحتملين الذين شملهم الاستطلاع - الذي أجرته كلية جرينيل الوطنية - وقال 14 % إنهم سيصوتون لـ "شخص آخر"، بينما قال 1% إنهم لن يصوتوا، و4 % قالوا إنهم غير متأكدين.

ولم يعلن أي شخص رسميا عن طموحاته لعام 2024، لكن بايدن لم يعط أي إشارات بأنه يخطط للاكتفاء بولاية واحدة، وقدم ترامب مؤشرات قوية بشكل متزايد على أنه يخطط لتقديم ترشح ثالث للبيت الأبيض في عام 2024.

ويقول الجمهوريون إنهم يرون أن بايدن معرض للخطر بشكل خاص، على الرغم من الانتظار لثلاث سنوات قبل أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه.

وقالت الصحيفة إن الأزمة الصحية المستمرة الناجمة عن فيروس كوفيد-19 والركود الاقتصادي والانسحاب الفاشل من أفغانستان جعلت الحزب الجمهوري يشعر بوجود فرصة للنجاح في كل من انتخابات التجديد النصفي لعام 2022 وفي السباق الرئاسي لعام 2024.

وإذا قرر ترامب عدم الترشح، يُنظر إلى عدد كبير من الجمهوريين على أنهم يستعدون لتقديم عرض لترشيح الحزب الجمهوري في انتخابات 2024 ، بما في ذلك حاكم فلوريدا رون ديسانتيس ، ونائب الرئيس السابق مايك بنس، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو وغيرهم.