السبت 23 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

محمد عبيدو: التصوف منهج إسلامي معتدل يهدف للقضاء على التطرف

رئيس المركز المغربي
رئيس المركز المغربي لحوار الأديان

قال محمد عبيدو رئيس المركز المغربي للتسامح وحوار الأديان، إن الزوايا الصوفية بالمغرب تسعى دائما للتنسيق مع الطرق والزوايا الصوفية بمصر والعالم الإسلامي، وذلك من أجل التصدي للفكر المتطرف والقضاء عليه بشكل سريع، وذلك من خلال تنسيق الجهود وتبادل الخبرات، خاصة أن التصوف الإسلامي يسعى دائما لنشر الوسطية والقضاء على الفكر المتشدد.

FB_IMG_1634932879303

وأوضح "عبيدو" في تصريحات خاصة له أن المركز المغربي لحوار الأديان يسعى دائما لتقريب وجهات النظر بين مختلف الطوائف الدينية وذلك لأجل خدمة الدين الإسلامي وقضايا الأمة، ولذلك ينظم المركز العديد من الملتقيات والمؤتمرات التي  تجمع رجال الدين والفكر والثقافة للحديث حول إمكانية خلق حوار مجتمعي يهدف بالأساس للتقريب وليس للتفريق.

FB_IMG_1634883037829

وتابع "عبيدو": أن المركز الدولي للتسامح وحوار الأديان يهدف إلى  إبراز أهمية التسامح والحوار بين الأديان حيث أن هناك أرضية أساسية لبناء المجتمعات وإرساء قواعدها بالتعددية والديمقراطية والحرية وقبول الاختلاف في الرأي والفكر والدين، واحترام سيادة القانون وتقدير المواثيق الوطنية والدولية وعلى اعتبار أن الأديان بحكم انتمائها إلى السماء فإنها لا تأمر إلا بالخير والحق والصلاح، ولا تدعو إلا بالبر والحب والرحمة والإحسان، ولا توصى إلا بالسلم والسلام ومكارم الأخلاق.

FB_IMG_1634932888737

وأضاف: بما أن التسامح الديني أصبح مطلبا إنسانيا نبيلا دعت إليه الأديان كافة دون استثناء، وقد أرادته الحكمة الإلهية واقتضته النظرة الإنسانية والنشأة الاجتماعية وفرضه واقع حال الإنسانية، ولذلك فإن المركز يناقش دور المملكة المغربية ومؤسسة إمارة المؤمنين في إشاعة روح التسامح والسلام والتعايش، ومد جسور التعاون والتعارف والإخاء بين مختلف الديانات السماوية، وإبراز الدور الهام للقادة ورجال الدين في التقارب بين مختلف الأديان عبر الحوار والتواصل والدعوة إلى التسامح الديني ونبذ العنف والتعصب والتطرف وكراهية الآخر.

FB_IMG_1634932898779

وأكد “رئيس المركز المغربي”: لقد ظل  المغرب  يحمل تاريخا طويلا من التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات،  ويمثل أملا كبير للإنسانية وقصة جميلة وفريدة في بلد إسلامي عاش ويعيش جميع مكوناته في تناغم و انسجام تام، وتضطلع المملكة المغربية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله،  حامل لواء التسامح الديني والقيم الكونية النبيلة ومصدر الهام كل الشعوب وأملا كبيرا للإنسانية بدور قيادي في إرساء  قيم التسامح والتعايش  والاعتدال ما جعله نموذجا يتحدى به عالميا.

وعن مشاركته في فعاليات المولد النبوي بمصر هذا العام، أوضح "عبيدو" أنه تربطه علاقة قوية بالطرق الصوفية بمصر، نظراَ لكونه رئيس مؤسسة سيدي عبدالسلام بن مشيش القطب الصوفي المغربي المعروف، فهو يعمل من خلال هذه المؤسسة الصوفية في خلق تعاون بين الجمعية ومشيخة الطرق الصوفية بمصر ونقابة السادة الأشراف ومختلف الطرق والزوايا.

رئيس المركز المغربي حوار الأديان التصوف منتج اسلامى ديفيد معتدل

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس يحذر من تصاعد إصابات كورونا وتدهور سريع للحالات

حريق داخل نادى الزهور بالتجمع الخامس (فيديو)

«حياة كريمة» فى قرى البحر الأحمر: تأهيل البنية التحتية.. وتوفير فرص عمل

هنيدي يكشف السر وراء توقف مسرحية «حزمني يا»

طريقة التسجيل لتطعيم كورونا وتنشيط الطلب وأخذ الجرعتين

موانع أخذ لقاح كورونا من وزارة الصحة والسكان 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

الأبطال الخارقون خيال لا يمكن تحقيقه «2-2»

عفاف السيد

عندما رفعنا رءوسنا بفخر عند المسلة

عبد الرحيم طايع

وجوبية الاحتفال بالمولد النبوى

مدحت بشاى

عقل مصر ومنارات التنوير

د.محمد شادي

فرصة القرن للقطن وصناعة الملابس المصرية

طارق إمام

«للمحبين والأوغاد وقطاع الطرق» لـ«محمد البُرمى».. ألف خطوة من أجل البقاء

د.محمد عفيفي

نظرة على الصراع الأمريكى - الصينى

محمد نجم

الديون الخارجية.. كيف تفهم القصة ببساطة

صور

مباراة الزمالك وتوسكر الكينى فى مباراة العودة بدورى أبطال إفريقيا

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين: الصمت الدولى على البناء الاستيطاني يجعله شريكًا فى تكريس «الأبرتايد»

«الأمم المتحدة»: قلقون حيال اعتبار إسرائيل 6 مؤسسات فلسطينية «إرهابية»

سارة شريف تكتب: ذكرى الجيش الأحمر