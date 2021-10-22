الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس «المصريين الأحرار »: ستشاهدون الحزب في ثوب جديد يليق بالجمهورية الجديدة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

 أعرب  الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، عن سعادته باكتمال النصاب القانوني لانعقاد الانتخابات الداخلية للحزب منذ اللحظة الأولى مساء اليوم، لانتخاب الأمين العام للحزب، و6 أعضاء للمكتب السياسي. 

وأكد "خليل" أن المرحلة المقبلة مهمة في تاريخ المصريين الأحرار، قائلا: “ستشاهدون الحزب فى ثوب جديد يليق بالجمهورية الجديدة”.

وأشار إلى أننا نعد الجميع، أن الحزب سينطلق للأمام خلال الفترة المقبلة، ويعد بتقديم كوادر جديدة، بعد تشكيل اللجان المتخصصة، موجها التهنئة للأمين العام الجديد للحزب الدكتورة هبة واصل لفوزها بالتزكية. 

وشدد خليل على ضرورة وقوف جميع أعضاء الحزب جوار بعضهم البعض، معتبرا أن كثرة العدد ليست مهمة قدر التنظيم، وأنه دائما ما يفوز المرشح الأكثر تنظيما وليس الأكثر شعبية.

 وتابع: "المصريين الأحرار لديه مبادئ وأهداف كثيرة فى كتاب كبير، يحتاج للتنقيح بعض الشيء، وسيكون هناك لجنة من الحزب ستقوم بذلك، ويتم طباعته فى كتيبات".

وكان المستشار محمد عثمان رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات الداخلية لحزب «المصريين الأحرار»، قد أعلن مساء اليوم، فوز الدكتورة هبه تراضى واصل بمنصب الأمين العام بالتزكية لنولها ثقة أعضاء الهيئة العليا بالانتخابات التى اجروها اعضاء الهيئة العليا لانتخاب الأمين العام وستة أعضاء للمكتب السياسى.

حزب المصريين الأحرار الدكتور عصام خليل مكتب السياسي خليل الجمهورية الجديدة المرشح

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وائل لطفي

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