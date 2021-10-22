الجمعة 22 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

حزب الوفد يعقد مؤتمر «المرأة الوفدية» غدًا

المستشار بهاء الدين
المستشار بهاء الدين أبو شقة

قرر حزب الوفد برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، عقد مؤتمر «المرأة الوفدية» غدًا بأحد الفنادق الكبرى في الدقى. 

ووجّه «أبوشقة» الدعوة إلى سيدات الوفد لحضور مؤتمر المرأة الوفدية الذى يتم تنظيمه تقديرًا لدور المرأة الوفدية فى الحياة السياسية المصرية.

ويحضر المؤتمر أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين بمجلسى النواب والشيوخ، وقيادات المرأة الوفدية على جميع المستويات التى تضم اتحاد المرأة الوفدية ورؤساء ولجان المرأة الوفدية فى كل محافظات الجمهورية. 

ويتم خلال المؤتمر تكريم رائدات العمل النسائى بحزب الوفد، وتمثلهن السيدة مواهب الشوربجى، رئيس اتحاد المرأة الوفدية، لتاريخها المشرف على مدى سنوات عديدة فى خدمة الوفد. ويلقى المستشار بهاء الدين أبوشقة خطابًا سياسيًا مهما، يتناول فيه مجمل الأحداث السياسية.

الوفد المستشار بهاء الدين أبوشقة حزب سيدات الوفد مؤتمر المرأة الوفدية الحياة السياسية

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