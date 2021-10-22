الجمعة 22 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير 5249 مخالفة مرورية متنوعة أعلى الطرق السريعة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

 وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 5249 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1220 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و 160 مخالفات السير بدون تراخيص، و8 مخالفات الدراجات النارية، و16 مخالفة موقف عشوائى، و 31 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات لوائح المرور

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وائل لطفي

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