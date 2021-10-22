السبت 23 أكتوبر 2021
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تقارير ومتابعات

آخر أخبار فتح الطيران بين مصر والسعودية ٢٠٢١.. شروط الرجوع

الطيران السعودي
الطيران السعودي

آخر أخبار فتح الطيران بين مصر والسعودية من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لرغبة الملايين من العمالة المصرية بالسعودية للعودة إلى أعمالهم.

ويستعرض «الدستور» من خلال هذا التقرير موعد فتح الطيران المباشر بين البلدين وكيفية تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي.

آخر أخبار فتح الطيران بين مصر والسعودية

يترقب الملايين من المصريين مع فتح الطيران المباشر بين مصر والسعودية وإزالة اسم مصر من قائمة حظر استقبال رعايا بعض الدول في الأراضي السعودية والتي تم وضعها بسبب جائحة كورونا في شهر فبراير الماضي في وقت قريب عقب تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية داخل الحرم المكي وإزالة ملصقات المسافات الآمنة بين المصلين داخل الحرم وذلك عقب انحسار الموجة الرابعة من الفيروس وانخفاض أعداد المصابين وفقا لتقارير وزارة الصحة السعودية من داخل المستشفيات.
كيفية تخفيف الإجراءات الاحترازية داخل الحرم المكي

أصدرت المملكة العربية السعودية عدة قرارات من شأنها تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لتفادي انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 سواء داخل الحرم المكي أو الطيران والمطارات السعودية لاستقبال المعتمرين من كافة دول العام حيث أصدرت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين قرارا بإزالة جميع الملصقات داخل الحرم المكي الشريف عقب عامين من التباعد الجسدي بين المصلين وإزالة الحواجز الحديدية التي تنظم وقوف المعتمرين والمصلين حول الكعبة الشريفة وعودة الحياة إلى طبيعتها قبل كورونا حيث تم عمل الحرم المكي بكافة طاقته الاستيعابية

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شروط السفر من مصر إلى السعودية

آخر أخبار فتح الطيران بين مصر والسعودية وشروط السفر من أبرز التساؤلات التي تشغل بال ملايين المصريين الراغبين في السفر للسعودية حاليا حيث اشتراطت القيادات السعودية حصول الراغبين في تأشيرة دخول للأراضي السعودية عدة شروط أبرزها الحصول على جرعتي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المعتمدة دوليا والخضوع للعزل المنزلي عند الوصول للأراضي السعودية لمدة 6 أيام وإجراء تحليل حمض نووي pcr للتأكد من خلو القادمين من الفيروس

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