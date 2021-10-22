دراسة: لقاح «أسترازينيكا» لا يضر بالخصوبة

أظهرت بيانات لمجموعة صغيرة من المشاركات اللاتي بدأ حملهن خلال فترة دراسة، أن لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد19- لا يؤثر سلبا على الحمل أو الخصوبة، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وأوضح تحليل النتائج الذي تم نشره في دورية "لانسيت" الطبية في ساعة متأخرة من أمس الخميس، أن معدل الإجهاض تساوى تقريبا بين المجموعتين اللتين تلقت إحداهما اللقاح، والأخرى دواء وهميا، كما لم يتم تسجيل ولادة أجنة ميتة أو وفيات بين الأطفال حديثي الولادة. وتبين أن معدلات الخصوبة لم تتأثر بعد تلقي اللقاح.

وتناولت دورية "لانسيت" أربع تجارب من الدراسة، من المملكة المتحدة والبرازيل وجنوب إفريقيا. وتم استبعاد النساء الائي كن حوامل بالفعل من المشاركة.

وخضعت 93 متطوعة، أصبحن حوامل أثناء الدراسة لتحليل خصوبة، منهن 50 تلقين اللقاح، والباقيات علاجا وهميا. ولم تظهر الدراسة تأثيرا على الخصوبة بسبب تلقي اللقاح.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي

