«بحرية المصريين الأحرار» تهنئ الرئيس والقيادة البحرية بعيدها

هنأ حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقائد وأبطال القوات البحرية المصرية، بمناسبة عيدها تزامناً مع ذكرى تحطيم المدمرتين "إيلات وحيفا".

وقال القبطان حسين تراضى واصل، إنه يوما سطر فيه أبطال القوات البحرية ملحمة استعادة الثقة في نفوس المصريين ورجال القوات المسلحة بعد -هزيمة ٦٧- واستطاع تحطيم رمز البحرية الإسرائيلية آنذاك (ايلات وحيفا) فى ٢١ أكتوبر ١٩٦٧.

وأشار إلى أن البحرية المصرية استخدمت بواسطة لنش صواريخ 504، 501 فى العملية التي قادها النقيب بحرى أحمد شاكر والنقيب بحرى لطفى جادالله، تحت إشراف قيادة قائد القوات البحرية برئاسة المشير فؤاد ذكرى، ورئيس العمليات الفريق عبدالرحمن فهمى.

وأضاف القبطان «واصل»، أن رجال مصر أعطوا درسا لكل من يحاول استفزاز مصر أو اقتحام مياهها الإقليمية، ودمروا نبراس البحرية الاسرائيلية حتي استغاثوا لوقف الهجوم للحفاظ على ما تبقي من أرواح واستجابة مصر من منطلق ومركز قوة لتعلم هؤلاء وغيرهم درسا في البطولة والأخلاق.

وأكد أن القوات البحرية المصرية شهدت طفرة نوعية كسائر الأمور في بلادنا تحت تحت قيادة البطل المشير عبدالفتاح السيسى، الذى قام بتحديث المعدات والوحدات البحرية مختلفة الأنواع والمهام والتسليح ومنهم الغواصات وحاملات الطائرات حتى نحمى مياهنا الإقليمية من أى تدخل أجنبى.

ووجه تحية إجلال وتقدير لكل رجال مصر الساهرين وفى مقدمتهم الرئيس السيسي، وأيضا نبراس تقدير وعرفان لكل شهداء مصر.

وكانت قد احتفلت القوات البحرية بعيدها الرابع والخمسين، حيث تضمن الاحتفال تنفيذ عدد من التشكيلات البحرية والجوية لاستقبال الوحدات البحرية العائدة من مهام قتالية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، والتى أظهرت مدى الكفاءة التى يتمتع بها مقاتلو القوات البحرية المصرية.