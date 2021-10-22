الجمعة 22 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قافلة طبية على مدار يومين بقرية ميت غزال للكشف وصرف العلاج مجاناً

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية الصحة بمحافظة الغربية، قافلة طبية على مدار يومين، بقرية ميت غزال التابعة لمركز السنطة، للكشف وصرف العلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة، ضمن مبادرة "حياة كريمة". 

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الجمعة، أنه تم الدفع بسيارة متنقلة لإعطاء اللقاح للمواطنين المسجلين على موقع وزارة الصحة وذلك لتخفيف التكدس على مراكز تلقى للقاح فيروس كورونا، وتوسيع أعداد متلقى اللقاح خاصة غير القادرين على الحركة من كبار السن، وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم خدمات صحية وطبية والحفاظ على صحة المواطنين بالحصول على اللقاح فى سهولة ودون معاناة وحمايتهم من أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا.

وأشار الدكتور أحمد محسن مدير إدارة القوافل بالمديرية، إلى أنه تم توقيع الكشف والفحص الطبى على 1250 مواطنا على مدار يومين وصرف علاج مجانا، وأنَّ القوافل الطبية لمبادرة حياة كريمة، توفر صيدلية بها كل الأدوية، وأنه سيتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة، وتوجيه قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجًا، مع الالتزام باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

 

قافلة طبية على مدار يومين بقرية ميت غزال للكشف وصرف العلاج مجان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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