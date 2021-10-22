وزير السياحة: وجهنا الدعوة لـ 50 سفيرا أجنبيا ليشهدوا عظمة الآثار المصرية

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة الآثار، إن الوزارة وجهت الدعوة لأكثر من 50 سفيرا أجنبيا وأسرهم، ليشهدوا جمال وعظمة الآثار المصرية، مضيفا في تصريحات علي هامش حضوره لظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني، أنه تم كذلك توجيه دعوة لكبار الكتاب ورؤساء الصحف، ومدونين دوليين ليشهدوا ظاهرة تعامد الشمس داخل واحدًا من أهم الآثار الموجود في العالم في معبد أبوسمبل الكبير والصغير.

- لقاء موسع مع السفراء الأجانب لإطلاعهم على الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الوزارة

وأوضح وزير السياحة أنه حرص علي الوصول إلى مدينة أبوسمبل قبل موعد الظاهرة بيوم، وأنه تم تنظيم حفل عشاء بساحة المعبد علي هامش عرض الصوت والضوء، وعقد لقاء موسعا مع السفراء الأجانب، وتم اطلاعهم علي الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتبعها وزارة الآثار خاصة مع الحدث العالمي، وذلك بهدف نقل رسالة للمواطنين في بلدانهم، متمنيًا أن يخرج العالم من وباء كورونا وبسلام.

و تعامدت الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني في معبد أبوسمبل، صباح اليوم الجمعة، في تمام الساعة 5 و 53 دقيقة، في حدث عالمي وفريد من نوعه ينتظره العالم أجمع كل عام لمشاهدة عظمة المصري القديم وبراعته.

وشهد آلاف الزائرين والسائحين ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، وحرصوا على الانتظار بساحة معبدي أبوسمبل، والاستماع لفيلم تسجيلي عن المعبد، كما حرص عدد منهم على التقاط الصور التذكارية توثيقًا لتواجده لحضور ظاهرة تعامد الشمس.

ويرتبط تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني بمعبد أبوسمبل، بمناسبة هامة لدى المصري القديم وهي الاحتفال بموسم الحصاد، أما المرة الثانية لحدوث الظاهرة في يوم 22 فبراير احتفالا بالفيضان والزراعة.

وتحدث ظاهرة تعامد الشمس الفريدة من نوعها، من خلال تعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني، وتماثيل الالهة (أمون ورع حور وبتاح)، ثم تخترق صالات معبد رمسيس الثاني، و هذه الظاهرة الإعجازية تحدث نتيجة لاعتقاد المصريين القدماء بوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني والإله "رع" اله الشمس عند قدماء المصريين.