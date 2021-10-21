الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد غلقه.. تعرف على الطرق البديلة لشارع الهرم

غلق شارع الهرم
غلق شارع الهرم

أعلنت محافظة الجيزة في بيان رسمي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن غلق شارع الهرم وتقاطعه مع طريق المريوطية في الاتجاه القادم من المنطقة الاثرية بالهرم إلى ميدان الجيزة، وذلك ضمن خطة تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

ولم تحدد المحافظة في بيانها مدة الغلق الذي يستمر حتى انتهاء الأعمال بالمحطات، حيث قالت المحافظة إنها سلمت كمرحلة أولى للهيئة القومية للأنفاق موقع العمل لمحطة مترو المريوطية، ضمن خطة إنشاء وتسلم عدد 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، ويبلغ طول موقع أعمال المحطة 370 مترًا تقريبا بعرض يصل إلى 18 مترًا، وبدأ العمل من يوم الخميس.

ميدان الرماية 

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتجهيز التحويلات المرورية اللازمة، مشدداً على أن إدارة المرور ستحرص على تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.

وأوضح راشد أن التحويلة المرورية الأولى ستكون  للمركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر ومتجه إلى شارع الأهرام، حيث يقوم بالسير يميناً إجباري في اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول، ثم الدوران والعودة في من الدوران بطريق المنصورية أمام التوحيد والنور والعودة إلى طريق المنصورية مرة أخرى، ثم السير يميناً في اتجاه محور أنور السادات "ترسا سابقاً"، واستكمال السير في اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران، والعودة مرة أخرى لمحور ترسا من الدوران الكائن بعد منزل جسر ترسا المستحدث، والعودة بشار ترسا والدخول يميناً اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

محور اللبيني

أما التحويلة المرورية الثانية فهي لحركة المركبات القادمة من محور اللبيني، وكافة الشوارع الفرعية من المنطقة الواقعة بين شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى التقاطع مع طريق المريوطية، حيث ستسير المركبات بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي ثم الاتجاه يميناً إجباريا اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى جسر العروبة، والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يميناً اتجاه محور ترسا والدخول يميناً اتجاه محور ترسا والسير في اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.

شارع الهرم غلق كلي بديلة طرق مترو الأنفاق المريوطية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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