الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء تصوير فيلم «عمهم» لـ محمد إمام

محمد إمام
محمد إمام

بدأ النجم محمد إمام، تصوير أول مشاهد فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “عمهم” وذلك تحت قيادة المخرج حسين المنباوي.

ويواصل أبطال وصناع تصوير أحداث الفيلم الذي انطلق في يوم الجمعة الماضي داخل إحدى الأماكن بمدينة الشيخ زايد، حيث يعد هذا العمل التعاون الثاني الذي يجمع كلا من محمد إمام والمخرج حسين المنباوي بعد أن تعاونا من قبل في فيلم “ليلة هنا وسرور” والذي طرح بالسينمات في عام 2018 الماضي.

 

اعتذارات بالجملة عن المشاركة في فيلم عمهم:

وقام الأيام الماضية المخرج حسين المنباوي بترشيح عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة الفيلم بجانب النجم محمد إمام بمشاركة مؤلف العمل وسام صبري، وشهد العمل اعتذار كل من النجمة أمينة خليل عن المشاركة في العمل وكذلك الفنانة رحاب الجمل.

وانضم مؤخرا كل من الفنانة الشابة هدى المفتي كبديلة للفنانة أمينة خليل، بالإضافة إلى النجمة أيتن عامر كبديلة للفنانة رحاب الجمل.

ووضعت الشركة المنتجة للعمل موعد مبدئي لطرح فيلم “عمهم” بدور العرض السينمائي وهو المشاركة في موسم أفلام رأس السنة والكريسماس المقبل، ويسعى صناع العمل على الانتهاء من تصوير مشاهد الفيلم قبل هذا الموعد.

 

لوك محمد إمام الجديد في فيلم عمهم

وكشف النجم محمد إمام الأيام الماضية عن اللوك الجديد الذي يظهر به خلال أحداث فيلمه السينمائي الجديد الذي يحمل اسم “عمهم” حيث نشر صورة له عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورة له من داخل كواليس التصوير وظهر فيها بلون شعر أبيض في لوك جديد له يظهر به لأول مرة.

محمد إمام

 

وتستعين الجهة المنتجة للفيلم السينمائي “عمهم” بفريق خاص من إحدى الدول الأوروبية وذلك من أجل تصميم المشاهد الخاصة بالأكشن التى تعتمد على بعض مشاهد الجرافيك وتتطلب تكلفة إنتاجية عالية لخروج عمل سينمائي يواكب أعمال هوليوود والأفلام العالمية.

 

آخر أعمال محمد إمام الفنية

وشارك النجم محمد إمام في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل “النمر” والذي حقق ردود أفعال قوية وسط منافسة شرسة، وشارك في بطولته كل من النجم محمد رياض، والنجمة نرمين الفقي والفنان بيومي فؤاد، والفنانة هنا الزاهد، والفنان الشاب محمد أنور، والفنان محمود حافظ، والفنان أحمد عبد الله محمود، وولاء الشريف، ومحمد محمود، وأحمد حلاوة، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، ومن إخراج شيرين عادل، ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي. 

وكانت آخر أعمال محمد إمام السينمائية فيلم "لص بغداد" والذي طرح للجمهور في إجازة منتصف العام 2020 وشارك في بطولته عدد من النجوم وهم الفنان فتحي عبد الوهاب، والفنانة أمينة خليل، والفنانة ياسمين رئيس، ونجم مسرح مصر محمد عبد الرحمن الشهير بـ"توتا" والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

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وائل لطفي

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