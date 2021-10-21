جهاز شئون البيئة يبحث مقترحات الاستثمار فى محميات الفيوم

أجرى الدكتور علي أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة جولة تفقدية في الفيوم للوقوف على الأوضاع البيئية ودعم حماية الموارد الطبيعية والاستثمار بالمحميات بالمحافظة، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتطوير المحميات الطبيعية وإدارتها وفق النظم العالمية لتحقيق التنمية المستدامة؛ لمواردها بالتعاون مع شركاء العمل البيئى فى مصر والعالم.

وقد تضمت الزيارة مشاركة الدكتور علي أبوسنة باجتماع اللجنة التوجيهية الأول لمشروع الإدارة الفعالة لمحميات وادي الريان وبحيرة قارون، والذى يعقده الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بالتعاون مع الوزارة بمشاركة الجهات المعنية.

وأكد أبو سنة أن الاجتماع يهدف إلى متابعة خطة المشروع فى تطوير محميات وادى الريان وقارون بمحافظة الفيوم، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية والسكان المحليين وتوفير قيمة مضافة للمحمية.

وأوضح أن وزارة البيئة لديها خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير قطاع المحميات لحماية الموارد الطبيعية مع تنميتها والاستمتاع بها من خلال عدة محاور منها تحسين نظم إدارة المحميات الطبيعية، وهو ما يهدف إليه مشروع الإدارة الفعالة لمحميات وادي الريان وبحيرة قارون، مشدداً على أهمية المشروع فى تحقيق تنمية حقيقية تعود بالنفع على الجميع، متمنياً وجود مشاريع مشتركة مستقبلية بين الإتحاد ووزارة البيئة، ومحافظة الفيوم والجهات الأخرى.

وأشار الدكتور هاني الشاعر المدير الإقليمي للاتحاد الدولى لحماية الطبيعة إلى سعي الاتحاد مع وزارة البيئة على الاهتمام بحياة الناس وحمايتهم، حيث إن المشاكل البيئية أصبحت خطراً على حياة الإنسان.

وتحدث الدكتور الشاعر على أهمية موارد الفيوم ويجب أن نعمل على حمايتها وهو ما يسعى المشروع إلى تحقيقه، لافتا إلى أن منطقة المشروع مدرجة على القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة وقائمة التراث الطبيعي ولذلك فهي تعد من اهم المناطق على المستوى الدولي، مؤكداً أهمية العمل المشترك بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية.

كما قدم الدكتور محمد سامح مدير عام محميات المنطقة المركزية، عرضاً تقديميا عن محميتي وادي الريان وبحيرة قارون وتم عرض خطة عمل المشروع والتعديلات المطلوبة بالإضافة لانجازات المشروع من خلال المهندسة نتاليا بولاد مديرة المشروع في الاتحاد، وتم اعتمادها من اللجنة التوجيهية.

كما التقى الدكتور علي أبوسنة والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم؛ لبحث سبل التعاون المشترك لدعم حماية البيئة والاستثمار الأمثل بالمحميات الطبيعية بالمحافظة علاوة على بحث سبل إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون بالتعاون مع الجهات المعنية.

فيما أكد رئيس جهاز شئون البيئة أهمية الاستثمار السياحي بمناطق المحميات الطبيعية وفق الاشتراطات البيئية المتوافقة مع طبيعة المحميات والعمل على الاستغلال الأمثل لمختلف الميزات النسبية للمحافظة بما يجعل الفيوم منطقة جذب سياحي بيئى فريد، مضيفاً أن الوزارة قامت بتدعيم قطاع النظافة والتجميل للارتقاء بالمستوى البيئي للمحافظة، من خلال توفير 16 ألف شجرة لغرسها بمراكز مبادرة حياة كريمة.

كما تضمنت الجولة تفقد فرع جهاز شئون البيئة بمحافظة الفيوم، حيث التقى بالعاملين لبحث آليات تطوير العمل والوقوف على احتياجات الفرع والعاملين والسعى على توفيرها.