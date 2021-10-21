العراق: إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستى فى بابل

قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، إن وكالة الاستخبارات تمكنت من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في محافظة بابل.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل وفي أثناء المسح الميداني المستمر- تم إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة".

وبينت أن "عبوتين اثنتين موضوعتان على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر ١٣"، مشيرة إلى "تفجير جميع العبوات موقعيًا من قبل خبير المتفجرات".

وكانت أعلنت السلطات العراقية، أمس الأربعاء، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في كركوك والأنبار، أحدهما عمل ضمن ما تسمى فرقة المرابطة لتنظيم "داعش".

وقالت، في بيانها، إن "عمليتين نوعيتين منفصلتين بمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أسفرتا عن اعتقال إرهابي في كركوك بناحية الزاب في قضاء الحويجة عمل ضمن ما تسمى (فرقة المرابطة) لـ(داعش) الإرهابي، وهرب إلى الخارج أثناء معارك التحرير وعاد مؤخرًا للعراق".

وأشار البيان إلى أن القوات تمكنت أيضًا من اعتقال إرهابي بقضاء الفلوجة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على عنصر في تنظيم داعش الإرهابي، ومسئول عن عدد من العمليات الإرهابية.

وقالت، في بيان، إن مفارز الوكالة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (كريم عبدالله مالح) والمطلوب وفق مذكرات توقيف من مكافحة الإرهاب، وذلك لمبايعته عصابات داعش، كما أنه يشغل في الوقت الذي ألقي فيه القبض عليه ما يسمى "آمر كتيبة" في التنظيم في جنوب بغداد، ومسئول عن ثلاث مفارز، بالإضافة إلى قيامه بعدد من العمليات الإجرامية.

كما أشار البيان إلى أن المتهم نفذ تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة للجيش العراقي في جرف النصر، ونصب وفجر عبوة على رتل للجيش العراقي، وقام بتفجير عبوات أخرى على أرتال للقوات الأمنية.

وأيضًا شارك بتفجير عجلة (نوع لوري) يقودها إرهابي انتحاري أسفل جسر الفاضلية في محافظة بابل والهجوم بواسطة أسلحة مختلفة على أفراد الجيش المتواجدين على جسر الفاضلية.