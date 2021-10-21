الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستى فى بابل

أرتال الدعم اللوجيستي
أرتال الدعم اللوجيستي في بابل

قالت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الخميس، إن وكالة الاستخبارات تمكنت من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات في محافظة بابل.

وذكرت الخلية، في بيان، أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في محافظة بابل وفي أثناء المسح الميداني المستمر- تم إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بثلاث عبوات ناسفة".

وبينت أن "عبوتين اثنتين موضوعتان على الطريق السريع قرب جسر صفر، والثالثة قرب جسر ١٣"، مشيرة إلى "تفجير جميع العبوات موقعيًا من قبل خبير المتفجرات".

وكانت أعلنت السلطات العراقية، أمس الأربعاء، عن إلقاء القبض على إرهابيين اثنين في كركوك والأنبار، أحدهما عمل ضمن ما تسمى فرقة المرابطة لتنظيم "داعش".

وقالت، في بيانها، إن "عمليتين نوعيتين منفصلتين بمعلومات استخبارية دقيقة لمفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أسفرتا عن اعتقال إرهابي في كركوك بناحية الزاب في قضاء الحويجة عمل ضمن ما تسمى (فرقة المرابطة) لـ(داعش) الإرهابي، وهرب إلى الخارج أثناء معارك التحرير وعاد مؤخرًا للعراق".

وأشار البيان إلى أن القوات تمكنت أيضًا من اعتقال إرهابي بقضاء الفلوجة.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، الأربعاء، عن إلقاء القبض على عنصر في تنظيم داعش الإرهابي، ومسئول عن عدد من العمليات الإرهابية.

وقالت، في بيان، إن مفارز الوكالة تمكنت من إلقاء القبض على المتهم (كريم عبدالله مالح) والمطلوب وفق مذكرات توقيف من مكافحة الإرهاب، وذلك لمبايعته عصابات داعش، كما أنه يشغل في الوقت الذي ألقي فيه القبض عليه ما يسمى "آمر كتيبة" في التنظيم في جنوب بغداد، ومسئول عن ثلاث مفارز، بالإضافة إلى قيامه بعدد من العمليات الإجرامية.

كما أشار البيان إلى أن المتهم نفذ تفجير عبوة ناسفة على عجلة تابعة للجيش العراقي في جرف النصر، ونصب وفجر عبوة على رتل للجيش العراقي، وقام بتفجير عبوات أخرى على أرتال للقوات الأمنية.

وأيضًا شارك بتفجير عجلة (نوع لوري) يقودها إرهابي انتحاري أسفل جسر الفاضلية في محافظة بابل والهجوم بواسطة أسلحة مختلفة على أفراد الجيش المتواجدين على جسر الفاضلية.

ارتال العراق دعم تمكنت إحباط الاستخبارات

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

بعد تكرار الزلازل.. «البحوث الفلكية» يطمئن المصريين: «إحنا بعيد عن أى خطر»

مراهق يرتكب فعلاً فاضحاً في محطة رمسيس

«موظف بريد» يستولي على «نصف مليون» من أموال العملاء

«أوسكار العرب» يكرم نادية الجندى وغادة عبدالرازق وبسمة وهبة

ضبط 296 بطاقة تموينية مجمعة فى مخابز بلدية بالواحات البحرية

وزراء الداخلية العرب: تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمنى فى مواجهة الإرهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية