البنك المركزي العراقي يبحث مع نظيره السعودي التعاون في القطاع المصرفي

بحث محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب، مع إدارة البنك المركزي السعودي التعاون في القطاع المصرفي الخارجي.

وقال المكتب الاعلامي للبنك المركزي العراقي، في بيان، إن "محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف زار اليوم العاصمة السعودية الرياض برفقة وفد من القطاع المصرفي العراقي لتعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون في القطاع المصرفي وتبادل الخبرات مع الجانب السعودي".

وأضاف أن “المحافظ التقى بإدارة البنك المركزي السعودي على هامش هذه الزيارة، حيث رحب الجانب السعودي بالمحافظ والوفد المرافق له”، معتبراً هذه الزيارة بوابة لتعميق العلاقات بين البلدين و المؤسستين النقديتين، وخطوة ستنعكس إيجاباً على الطرفين.

وتابع أنه "تمت مناقشة الاستعداد لفتح مجال تبادل الخبرات والتعاون في القطاع المصرفي الخارجي بما يؤسس لمرحلة إيجابية في العلاقات الاقتصادية بين الجانب العراقي والجانب السعودي".

سبل تطوير العلاقات المصرفية والمالية

وقال البنك المركزي السعودي، في بيان، إن الاجتماع استعرض عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات المصرفية والمالية في البلدين.

وفي إطار تطوير التعاون المباشر بين البنكين المركزيين وتفعيل العلاقات المصرفية، ورغبة الجانب العراقي في الاستفادة من خبرات البنك المركزي السعودي، عقد البنك لقاءً مع الوفد العراقي، تم خلاله تبادل النقاشات والآراء في عدد من المجالات ضمن مهام ومسؤوليات البنوك المركزية.