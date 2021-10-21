الخميس 21 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الأردنى يلتقى المبعوث الأممى الخاص لليمن

هانس غروندبرغ
هانس غروندبرغ

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ‎اليوم الخميس، لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، المستجدات في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

دعم الأردن للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي

وأكد وزير الخارجية الأردني، دعم الأردن للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لحل الأزمة وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكد استمرار المملكة في إسناد عمل البعثة الأممية لليمن التي تتخذ من عمان مقرا لها.

‏‎وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجدد في هذا السياق دعم المملكة للمبادرة التي طرحتها السعودية لإنهاء الأزمة.

إدانة الأردن لجميع الأعمال والممارسات الإرهابية

 ‏‎وأكد الصفدي، إدانة الأردن لجميع الأعمال والممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والتي تستهدف السعودية الشقيقة وأمنها، مشددا على أن أمن السعودية ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

‏‎بدوره، استعرض غروندبرغ آخر التطورات والجهود المستهدفة لإنهاء الأزمة اليمنية، مثمنا دعم المملكة لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واستضافتها لمقر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.  

المبعوث الأممي مباحثات في الرياض

وفي وقت سابق يوم، أجرى المبعوث الأممي مباحثات في الرياض، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، فقد ناقش اللقاء "جهود وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. 

جولاته الإقليمية لإحياء عملية السلام

وكان غروندبرغ قد بدأ جولاته الإقليمية لإحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن، بزيارة إلى العاصمة السعودية، ويبدأ المبعوث الأممي الجولة الثانية من أجل التحضير لإحاطته لمجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد جلسة برئاسة كينيا، يناقش فيه مستجدات الوضع في اليمن في الرابع عشر من أكتوبر الحالي. 

 

الامم المتحدة الخليج اليمن استقرار المبعوث الخاص للأمين العام للأمم هانس غروندبرغ المبعوث الأممي عمان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابتذال النقاش العام

الأكثر قراءة

أودى بحياة 19 شخصًا.. مهندس فنى يفحص سيارتى حادث الدائرى الأوسطى لبيان سبب الحادث

مصر ضمن الـ20 سوقا الأكثر جاذبية للاستثمار بالطاقة المتجددة في العالم

«موظف بريد» يستولي على «نصف مليون» من أموال العملاء

وزير الخارجية: مصر حريصة على دعم ليبيا للوصول إلى تسوية شاملة

خلاف على مشاريب وركنة سيارة.. التفاصيل الكاملة لفيديو مشاجرتين الجيزة والإسكندرية

مراهق يرتكب فعلاً فاضحاً في محطة رمسيس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قلوب الناس صناديق مغلقة

القس. رفعت فكرى

سماح أبوبكر عزت وتكريم مستحق

د. بهي الدين مرسي

عندما يخطئ البصر وتصححه البصيرة

ماجد حبته

شرق المتوسط.. انحياز إجبارى

مؤمن المحمدي

رضا

جلال حمام

أينما يكون الفراغ.. يعشعش الفساد

د. القس صفوت البياضى

الحرية بين القدرية والقوانين الوضعية

ثروت الخرباوي

أبوالمفاهيم في دولة السلفيين

صور

إطلالات النجوم فى اليوم السابع من مهرجان الجونة السينمائى

إطلالات النجوم في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الرفض الشكلي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لم يعُد كافيًا

لقاح «فايزر» يقي المراهقين بنسبة 90% من الإصابة بـ«دلتا» في إسرائيل

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية