وزير الخارجية الأردنى يلتقى المبعوث الأممى الخاص لليمن

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ‎اليوم الخميس، لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، المستجدات في الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية.

دعم الأردن للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي

وأكد وزير الخارجية الأردني، دعم الأردن للجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لحل الأزمة وفق المرجعيات المعتمدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

كما أكد استمرار المملكة في إسناد عمل البعثة الأممية لليمن التي تتخذ من عمان مقرا لها.

‏‎وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنهاء الأزمة اليمنية التي تتفاقم تداعياتها الإنسانية عبر حل سياسي يستند إلى المرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وجدد في هذا السياق دعم المملكة للمبادرة التي طرحتها السعودية لإنهاء الأزمة.

إدانة الأردن لجميع الأعمال والممارسات الإرهابية

‏‎وأكد الصفدي، إدانة الأردن لجميع الأعمال والممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي والتي تستهدف السعودية الشقيقة وأمنها، مشددا على أن أمن السعودية ودول الخليج العربي جزء لا يتجزأ من أمن المملكة.

‏‎بدوره، استعرض غروندبرغ آخر التطورات والجهود المستهدفة لإنهاء الأزمة اليمنية، مثمنا دعم المملكة لجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، واستضافتها لمقر مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن.

المبعوث الأممي مباحثات في الرياض

وفي وقت سابق يوم، أجرى المبعوث الأممي مباحثات في الرياض، مع السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، فقد ناقش اللقاء "جهود وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

جولاته الإقليمية لإحياء عملية السلام

وكان غروندبرغ قد بدأ جولاته الإقليمية لإحياء عملية السلام المتعثرة في اليمن، بزيارة إلى العاصمة السعودية، ويبدأ المبعوث الأممي الجولة الثانية من أجل التحضير لإحاطته لمجلس الأمن الدولي، الذي سيعقد جلسة برئاسة كينيا، يناقش فيه مستجدات الوضع في اليمن في الرابع عشر من أكتوبر الحالي.