الخميس 21 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدبيبة: استقرار ليبيا السبيل الوحيد لاستكمال بناء مؤسسات البلاد

الدبيبة
الدبيبة

شدّد رئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس، على أن استقرار ليبيا هو “السبيل الوحيد لاستكمال بناء مؤسسات البلاد”، وذلك قبل افتتاح مؤتمر دولي لدعم بلاده في طرابلس قبل حوالى شهرين من انتخابات رئاسية مصيرية.

ويشارك في "مؤتمر دعم استقرار ليبيا" الذي بدأ في طرابلس ممثلون عن عدد من الدول ويهدف لإعطاء دفع للمسار الانتقالي الذي بدأ في مطلع العام الحالي.

وقال الدبيبة في تغريدة على "تويتر" إن "الليبيين تمسكوا بخيار السلام والاستقرار، واستعادت طرابلس اليوم عافيتها ورمزيتها كعاصمة موحدة".

وأضاف "استقرار ليبيا هو السبيل الوحيد لاستكمال بناء مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، والذهاب للانتخابات في موعدها. مرحباً بالعالم في ليبيا".

ورفعت أعلام حوالى ثلاثين دولة ممثلة في المؤتمر على طول طريق الكورنيش في طرابلس التي أقفلت أمام حركة السير للمناسبة.

وأعلنت السلطات أنّ الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يان كوبيتش سيشاركان في "المؤتمر الدولي" الذي يعقد في وقت تحاول فيه ليبيا تجاوز عقد من الفوضى تلى الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011.

و أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان الأربعاء أنّه سيشارك في المؤتمر.

 وستمثّل مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية يائيل لمبرت الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "لانا" أنّ ممثلين عن كلّ من إيطاليا ومصر والسعودية وتركيا وقطر والجزائر وتونس وتشاد والسودان سيحضرون أيضاً.

وبعد سنوات طويلة من الصراع والحروب بين الشرق والغرب، شُكّلت حكومة وحدة وطنية في ليبيا في مطلع العام بعد حوار ليبي-ليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، على أن تدير مرحلة انتقالية تقود إلى انتخابات حُدّدت الرئاسية منها في 24 ديسمبر.

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وائل لطفي

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