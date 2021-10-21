الخميس 21 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تتابع تطبيق إجازة المولد النبوى بأجر فى القطاع الخاص

محمد سعفان
محمد سعفان

كلف محمد سعفان، وزير القوي العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة المولد النبوي الشريف، بمنشآت وشركات القطاع الخاص على مستوى الجمهورية.

وبهذه المناسبة يتقدم وزير القوي العاملة بخالص التهاني لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن، والأمة الإسلامية والعربية بهذه المناسبة.

وأعلن وزير القوى العاملة، أن اليوم الخميس، إجازة  مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلًا يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري.

وأشار "سعفان"، إلى أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 21 أكتوبر 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر الجاري.

يأتي ذلك في إطار توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكافة العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة، كلما أمكن ذلك، تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

الدكتور مصطفى مدبولي مصطفى مدبولى القوى العاملة وحدات وزير القوى العاملة مجلس الوزراء

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