الذرة بـ5300 جنيهًا والنخالة بـ3500 جنيهًا.. أسعار الأعلاف في الأسواق

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الخميس استقرارًا فى الأسواق وجاءت كالتالي:

سعر طن الذرة ”أرجنيني“: 5300 جنيهًا.

سعر طن الذرة “برازيلي”: 5300 جنيهًا.

سعر طن الذرة ”أوكراني“: 5000 جنيهًا.

سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلي”: 675 جنيهًا.

كورن فلاك ”ذرة أرجنيني”: 5700 جنيهًا.

بذرة الصويا “SB” مستورد مخصوص: 9500 جنيهًا.

كسب صويا محلى 44%: 8300 جنيهًا.

كسب صويا 46% محلي: 8700 جنيهًا.

صويا فول فات “بذرة مستوردة”: 11200 جنيهًا.

صويا فول فات ”بذرة محلي”: 10200 جنيهًا.

صويا هاي فات 43% ”بذرة مستوردة”: 11200 جنيهًا.

صويا هاي فات 43% ”بذرة محلية”: 10200 جنيهًا.

كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيهًا.

رده بران ”محلي”: 3550 جنيهًا.

جيلوتين ”مستورد”: 14500 جنيهًا.

جيلوتين ”محلي”: 14200 جنيهًا.

سعر طن النخالة الخشنة: 3500 جنيهًا (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد).

سعر حمل التبن القمح: سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 350 جنيهًا.

أسعار أعلاف الدواجن “بالطن”:

بادي 23 %: 8250 جنيهًا.

نامي 21 %: 8150 جنيهًا.

ناهي 19%: ” 8050 جنيهًا.

بادى نامي: 7750 جنيهًا.

بياض 18%: 7150 جنيهًا.

بياض 16 %: 6800 جنيهًا.

بياض 14%: 6550 جنيهًا.

وكان قد أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن ارتفاع أسعار الدواجن والبيض نتيجة خروج مربين من الصناعة بسبب الخسائر التي تعرض لها وارتفاع أسعار الأعلاف وأن أسعار البيض والدواجن تتعرض دائمًا لموجات ارتفاع في المواسم وتكالب المواطنين على شراء البيض وتخزينه، وكذلك شراء الدواجن وتخزينها في الثلاجات بكميات كبيرة مع ارتفاع الأسعار وخوفًا من زيادة الأسعار.

وقال سليمان في تصريحات لـ"الدستور" إن الواردات من جدون الدواجن والدواجن البياض لم تقل بل ارتفعت بنسبة 7% من أجل زيادة إنتاج البيض، كما تم إدراج مشروعات الثروة الحيوانية ضمن مبادرة البنك المركزي للحصول على قروض للثروة الحيوانية كما تم تبسيط إجراءات تراخيص مزارع الدواجن لرفع كفاءة العنابر بالتالي زيادة الإنتاج.