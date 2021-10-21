بعد تفشٍ كبير.. الهند تقدم مليار جرعة لقاح ضد كورونا لمواطنيها
أعلنت الهند، اليوم الخميس، أنها قدمت مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا لسكانها، مؤكدة أنه تم تطعيم ثلاثة أرباع السكان، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة، بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لوباء كوفيد-19 ويأتي هذا عقب تسجيل البلاد ارتفاع هائل في عدد الإصابات مما أثار مخاوف من انهيار النظام الصحي وفقا لما نقلته “فرانس برس”.
وشهدت ذروة كبيرة لتفشي وباء كوفيد-19 في شهري أبريل ومايو الماضيين، عندما سجلت خلالها ما يزيد على 400 ألف إصابة و4 آلاف حالة وفاة يوميا.
يأتي هذا فيما أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 241.95 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و124626.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات: الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 730414 - 45228225
الهند 452651 - 34108996
البرازيل 603855 - 21664879
المملكة المتحدة 139031 - 8589737
روسيا 435343 - 8094825
تركيا 68025 - 7713130
فرنسا 117355 - 7096043
إيران 124585 - 5821737
الأرجنتين 115738 - 5274766
إسبانيا 87051 - 4990767
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات
وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 22836 - 2040235
37 - المغرب 14566 - 942779
42 - الأردن 10895 - 844801
46 - الإمارات 2124 - 738959
47 - تونس 25100 - 710953
50 - لبنان 8479 - 634659
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.