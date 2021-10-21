انطلاق العرض المسرحى «الطوق والإسورة» بالجمهورية.. الليلة

تستقبل خشبة مسرح الجمهورية بمقره الكائن في عابدين، في الثامنة مساء اليوم الخميس وغدا الجمعة، العرض المسرحي "الطوق والإسورة"، عن رواية الكاتب الراحل يحيى الطاهر عبد الله والتي تحمل نفس العنوان، والذي تقدمه فرقة فرسان الشرق للتراث، تصميم وإخراج ممدوح حسن.

وعن رواية "الطوق والإسورة" المقتبس عنها العرض المسرحي، يقول الناقد محمد أمين عبد الصمد: تعتبر الرواية من أكثر روايات يحيى الطاهر عبد الله حظًا، فمع تعدد مرات طبعها، وانتشارها الكبير حديثاً بصيغة PDF، وتم تقديمها فيلمًا سينمائيًا من إخراج خيري بشارة عام 1986، وهو من درر السينما المصرية.

تبدأ أحداث رواية "الطوق والإسورة" في الكرنك بالأقصر عام 1933، وتتناول أسرة مكونة من الأب بخيت البشاري المريض مرضًا مقعدًا والأم (حزينة) والتي ليس لها من اسمها الكثير أو القليل فهي عبارة عن آلة لاجترار الأحزان وتوقعها، والابنة فهيمة، التي تستقبل أيامها وتتمنى أن تكون مختلفة عن خيمة الحزن التي تعيش فيها، وما يزيد الحزن تأثيراً ووقعاً الانتظار للابن الغائب (مصطفى) الذي سافر للعمل في السودان ثم في فلسطين ثم في منطقة قناة السويس، ولا يستطيعون تقدير بعد المسافة مع قلة الرسائل وما فيها من منح مالية تعين تلك الأسرة على أن تستمر في الحياة بجانب (بيضات) دجاجات حزينة، وغزل (الطواقي)، ويموت الأب نتيجة مرضه الصدري المزمن وتتوالي الأحداث.

يذكر أن فرقة فرسان الشرق للتراث٬ كانت قد أسستها وزارة الثقافة عام 2009 على يد المصمم والمخرج وليد عوني، وانضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية، حيث أخرجت إلى النور، عاما بعد ذلك، أولى أعمالها المسرحية، تحت عنوان الشارع الأعظم.

وتتميز فرقة فرسان الشرق للتراث بنهلها قصصا وحكايات من التراث المصري والعربي، ويتم تحويلها فيما بعد إلى عروض راقصة معبرة، تغري بالمشاهدة والاهتمام. كما تهدف الفرقة إلى استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة.

انطلاق العرض المسرحي "حلم جميل" بالكوميدي

في سياق متصل، يفتتح في الثامنة من مساء اليوم أيضا، العرض المسرحي الجديد "حلم جميل" من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بالبيت الفني للمسرح، ومن إخراج المخرج إسلام إمام، وذلك على المسرح العائم الكبير بالمنيل.

وبحسب الفنان أيمن عزب مدير الفرقة: عرض "حلم جميل"، هو تجربة مختلفة، وهو العمل الأضخم إنتاجيا في تاريخ فرقة المسرح الكوميدي، فالعرض غنائي استعراضي مأخوذ عن عمل للفنان العالمي شارلي شابلن، مما يضفي عليها تميز في الشكل بالإضافة للمضمون، وهو التجربة الفنية الأولى للمخرج إسلام إمام على المسرح الكوميدي.

يذكر أن مسرحية "حلم جميل" عن رائعة تشارلى شابلن، وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، و تتوالى الأحداث.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ناجح نعيم، طارق راغب، دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، إستعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.