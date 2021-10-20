ضمن استراتيجيتها الجديدة.. ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ عن «التنسيقية»

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الأربعاء، ضم هيئات مكتبي النواب والشيوخ وستتضمن الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية عددًا من مشروعات القوانين والتعديلات التشريعية التي تنبثق عن عدد من الحوارات المجتمعية والزيارات التي قام بها أعضاء التنسيقية خلال دور الانعقاد الأول والمقرر استكمالها واستحداث قياس الأثر التشريعي لها خلال دور الانعقاد الجاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.

استحداث لجنة لمسؤولي التواصل

استحدثت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لجنة جديدة لمسؤولي التواصل.

وتختص اللجنة بالتواصل مع أعضاء التنسيقية من مسؤولي الأحزاب السياسية التي تتمتع بعضوية التنسيقية.

ويتولى أعضاء اللجنة أيضا، التنسيق لعقد اجتماعات دورية ربع سنوية مع لجنة المنسقين ومجلس الأمناء.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية

وتتركز اختصاصات المركز الإعلامي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عدد من المهام:

إدارةالصفحات والمنصات الإلكترونية للتنسيقية علي السوشيال ميديا وقناة اليوتيوب، والبراند والهوية البصرية.

وكذلك عمل التصميمات والجرافات والحملات الدعائية والتنفيذ الفني للفاعليات والبث، وصياغة البيانات والأخبار وتغطية الفاعليات الخاصة بالتنسيقية.

كما تشمل اختصاصات المركز، متابعة صفحات النواب، وتقديم الدعم الفني والإعلامي، وإطلاق الدورات التدريبية الإعلامية والصحفية، فضلا عن الحفاظ علي الهوية البصرية وإدارة الإعلام الخاص بالتنسيقية.

توسيع اختصاصات لجنة التنظيم

قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توسيع اختصاصات لجنة التنظيم على النحو التالي:

• تنظيم اللقاءات الداخلية والمحاضرات والتدريبات.

• تنظيم مختلف الفاعليات والمؤتمرات والصالونات وكتابة التوصيات المنبثقة عنها.

• حصر المناسبات الاجتماعية المختلفة للأعضاء وتنظيم مشاركة التنسيقية .

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاستراتيجية العامة لعملها والتي تضمنت بعض الإجراءات الهيكلية والتنظيمية.