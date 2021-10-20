برلمانى: تقدير الدولة لتضحيات شهداء الشرطة والجيش يؤكد عظمة بطولاتهم

أشاد محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، بالتقدير الشديد الذي أبداه الرئيس السيسي لأرواح شهدائنا الأبطال من رجالات الشرطة والجيش، خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من ضباط كلية الشرطة، مؤكدًا أنه يدل على التقدير الكبير الذي تكنه القيادة السياسية وتحمله الدولة للشهداء العظام الذين قدموا أرواحهم فداء الوطن.

وأشار محمود إلى أن ما قاله الرئيس في كلمته، خلال تهنئته لأسر وخريجي كلية الشرطة لن ينسى شهداءنا والتضحيات التي قدموها ولا تزال من أجل أن تعيش مصر وتتقدم.

وأكد عضو النواب أن السنوات السبع الماضية، أوضحت أن الإرهاب هو العدو الأول للوطن وأن أصحابه المجرمين لا يتورعون عن القتل والتدمير من أجل بث الفوضى، وأن الجميع في الوطن وبالخصوص رجالات الجيش والشرطة دفعوا ثمنًا فادحًا للإرهاب حتى تنعم مصر بالاستقرار الموجود اليوم وتنطلق نحو التنمية والتقدم.