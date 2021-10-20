الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عقد جولة مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا

مشاورات سياسية بين
مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا

عُقدت جولة مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا، بالقاهرة، حيث ترأس السفير دكتور بدر عبد العاطي، مساعد الوزير للشئون الأوروبية، الشق الثنائي لجولة المشاورات التي حضرها كلاً من السفير ياسر هاشم نائب مساعد الوزير لشمال ووسط أوروبا، والوزير مفوض طارق يوسف، مدير شئون وسط أوروبا، فيما ترأس الجانب السلوفيني مدير عام الشئون السياسية والأمنية بوزارة الخارجية السلوفينية جيرنج مولر، وبحضور السفير السلوفينى بالقاهرة ونائبه وأعضاء الوفد.

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مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا 

وتناول الجانبان أوجه العلاقات الثنائية في جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسبل تطويرها وتعميقها بما يخدم مصالح شعبي البلدين، ولا سيما سبل التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والسياحة وتعزير حجم التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وبالأخص فيما يتعلق بالفرص المتاحة للشركات السلوفينية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

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مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا 

واستعرض الجانبان أوجه العلاقات المتنامية التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي في ضوء رئاسة سلوفينيا الحالية للاتحاد، وما شهدته من زخم كبير في أعقاب الزيارة الأخيرة الناجحة لوزير الخارجية سامح شكري لبروكسل في يوليو 2021.

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مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا 

بحث ملفات إقليمية 

على صعيد آخر، ترأس السفير شريف عيسى، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية، الشق الخاص بالعلاقات والقضايا الإقليمية في جولة المشاورات، وذلك بحضور نواب مساعدي وزير الخارجية لشئون المشرق العربي، والهجرة واللاجئين، وغرب ووسط آسيا، وليبيا، ووحدة مكافحة الإرهاب، حيث تم تناول الموقف المصري إزاء أبرز قضايا المنطقة بما في ذلك جهود دفع مسار السلام في الشرق الأوسط، وتطورات الأزمة الليبية، وقضية سد النهضة الأثيوبي، وذلك بالإضافة إلى الأوضاع في أفغانستان، والسودان، والعلاقات بين الاتحاديّن الأفريقي والأوروبي.  

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مشاورات سياسية بين مصر وسلوفينيا 

من جانبه، استعرض الجانب السلوفينى أبرز محددات سياسته الخارجية، والاهتمام الذي توليه بلاده لسياسة الجوار الأوروبي جنوب المتوسط، وأولويات السياسة الخارجية السلوفينية تجاه دول البلقان والقضايا المختلفة. وقد شهدت المشاورات اتفاقًا في الرؤى بين الجانبين تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية الاستمرار في عقد المشاورات بصفة دورية.

مصر سلوفينيا الشق الثنائي سد النهضه مسار السلام الشرق الأوسط

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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