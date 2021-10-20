الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البحث العلمي» تطلق مبادرة «تعظيم الاستفادة من قطرة المياه»

البحث العلمي
البحث العلمي

فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم بمقترحات بحثية قصيرة المدي ضمن مبادرة "تعظيم الإستفادة من قطرة المياه" (More Crop Per Drop)، وهي المبادرة التي وافق عليها مجلس الأكاديمية في جلستة الأخيرة رقم 178.

ودعت الأكاديمية جميع الباحثين المصريين من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات المصرية داخل مصر وأيضاً الباحثيين المصريين بالخارج بالتنسيق مع مجموعات بحثية وعلماء فى الداخل للإطلاع علي الشروط وملء استمارة التقدم من خلال الرابط التالي  http://www.asrt.sci.eg/open-calls/water-crisis/  في موعد اقصاه 7 نوفمبر 2021.

 وتستهدف المبادرة تقديم حلول تكنولوجية مبتكرة لتعظيم الاستفادة من قطرة المياه فى إنتاج الغذاء، وهو توجه تتبناه المؤسسات الدولية مثل مؤسسة الفاو، وتركز المبادرة فى تحقيق أهدافها على عدة محاور وهي تكنولوجيات الري الذكية وتعظيم كفاءة الري، مجالات الزراعة الذكية واستخدام التكنولوجيات الناشئة (الذكاء الاصطناعي – انترنت الأشياء)، مجالات الاستشعار عن بعد والرصد، دراسات استراتيجية لتحقيق التوازن بين الأمن المائي والنمو السكاني وتطلعات التنمية، دراسات استراتيجية واستشرافية نحو تحقيق الأمن المائي.

وستقوم الأكاديمية بالتعاقد مع المقترحات الفائزة المقدمة في ديسمبر 2021، وتأتي هذه المبادرة ضمن الخطة الاستراتيجية والتنفيذية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا(2018-2022) والتي تولى أهمية قصوى لتطبيق مخرجات البحث العلمي وتعميق التصنيع المحلي، هذا بالتوازي مع تهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي ودعم البحوث الأساسية والبينية ونشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال نظام مؤسسي وآليات تمويل وبرامج مبتكره ونظم تقييم فني واقتصادي ومتابعة وتقييم أداء وقياس مردود متطورة ومرنة تركز على المنتج النهائي القابل للتسويق والتطبيق وذلك بالشراكة مع كل مؤسسات الدولة ذات الصلة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

التكنولوجيا استراتيجية الجامعات مجتمع اقتصاد القطاع الخاص الاستشعار عن بعد الذكاء الاصطناعي أكاديمية البحث العلمي والجامعات السكان جلسته الأخيرة التصنيع المحلي النمو السكاني المصريين بالخارج

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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