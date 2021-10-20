الأربعاء 20 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تتابع الحالة المرضية للمحاصيل بالمحافظات

محاصيل
محاصيل

أعد معهد أمراض النباتات تقريرا لعرضه على الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حول نشاط معهد بحوث أمراض النباتات متضمنا متابعة الحالة المرضية للمحاصيل المنزرعة بمختلف المحافظات.

وقال الدكتور أشرف خليل، مدير المعهد، أنه فيما يتعلق متابعة الحالة المرضية فقد تم المرور على زراعات الذرة الشامية بمحافظات كفر الشيخ والمنوفية والدقهلية وبني سويف والفيوم للوقوف على الحالة المرضية، وزيارة ميدانية لمحافظة البحيرة 

وأضاف « خليل» أنه تم المرور على زراعات الخضر بمحافظات البحيرة والإسماعيلية والمنوفية والنوبارية بالبحيرة وبنى سويف والمنيا للوقوف على الحالة المرضية والمرور علي محاصيل الموالح والعنب والكمثري والتفاح والمانجو ونخيل البلح بمحافظات الإسماعيلية والبحيرة والقليوبية ومرسى مطروح ومنطقة توشكى للوقوف على الحالة المرضية، بالإضافة إلى المرور على زراعات الأرز بمحافظة كفر الشيخ للوقوف على الحالة المرضية.

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات إنه فيما يتعلق الاإرشاد والتدريب فقد نظم المعهد دورة تدريبية بعنوان: ”أهم الأمراض التي تصيب المحاصيل الحقلية والبستانية وطرق مكافحتها – بمحطة بحوث إيتاي البارود وتنظيم دورة تدريبية بعنوان “المكافحة المتكاملة لأهم أمراض الزراعات المحمية الوادي الجديد”.

وأشار خليل إلى أنه تم عمل ندوات إرشادية على الأمراض التي تصيب الطماطم في 4 محافظات هي بني سويف – الدقهلية – البحيرة – كفر الشيخ، وعمل ندوات إرشادية على الأمراض التي تصيب المانجو في 4 محافظات هي (الإسماعيلية – فايد  – القنطرة شرق  – الإسماعيلية". 

وفيما يتعلق بالنشاط البحثي أوضح مدير معهد أمراض النباتات أنه تم نشر 6 بحوث في مجلات علمية دولية، مشيرا إلى أنه من خلال النشاط الإنتاجي فقد تم فحص (484) عينة تقاوى وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية.

الزراعة تتابع الحالة المرضية للمحاصيل المنزرعة بمختلف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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