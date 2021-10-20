إيران: سياسات الحظر ضد دمشق لا تصب فى حل الأزمة السورية

اعتبر علي أصغر خاجي، مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الخاصة، أن العقوبات الغربية على دمشق لن تساعد في حل الأزمة السورية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي في هذا البلد.

وخلال لقائه استفان رافانان، ممثل إيطاليا الخاص بشؤون سوريا، على هامش اجتماع لجنة الدستور السوري في جنيف، قال خاجي إن "الهدوء في سوريا سيؤدي إلى استقرار المنطقة، لكن سياسات الحظر الأوروبية والأمريكية لا تصب في حل الأزمة السورية".

وشدد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري إضافة إلى عودة النازحين واقتلاع جذور الإرهاب من سوريا.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، ما يقرب من 12 ألف إصابة و197 وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها حتى الآن بلغت أكثر من 70 مليون جرعة، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية للأنباء.



وبحسب الوزارة، تلقى حتى الآن 47 مليونا و713 ألفا و258 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا، و22 مليونا و816 ألفا و536 شخصا الجرعة الثانية، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 70 مليونا و529 ألفا و794 جرعة.

ولفت التقرير إلى تعافي 5 ملايين و294 ألفا و981 شخصا من المصابين بفيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد-19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.