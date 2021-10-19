الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو إلى بذل «جهد دولي» لمكافحة الهجمات السيبرانية

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

شدّد مساعد وزير الخزانة الأمريكي، اليوم الثلاثاء، على أهمية تعاون الولايات المتحدة مع حلفائها في مكافحة الهجمات السيبرانية، غداة نشر تقرير للإدارة خلص إلى أن العملات المشفرة تضعف العقوبات الاقتصادية.

وأكد مساعد وزير الخزانة والي أدييمو، أن التصدي للهجمات السيبرانية أمر "أساسي ليس فقط" في الولايات المتحدة إنما في إطار "جهد دولي لأن عددا كبيرا من هؤلاء المجرمين السيبرانيين متواجدون خارج البلاد".

وقال أدييمو خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ: إن "هدفنا الرئيسي هو ضمان عدم وقوع دفعات الفدية بين أيدي جهات إجرامية"، خصوصا بين أيدي "أشخاص فرضت عليهم الولايات المتحدة عقوبات".

وتابع: "أهم ما يمكن لشركاتنا وحكومتنا وأفرادنا القيام به هو تركيز الجهود على تحسين أمنهم السيبراني".

وزير الخزانة الأمريكي الولايات المتحدة الهجمات السيبرانية العقوبات الاقتصادية واشنطن

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وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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