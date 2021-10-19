الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة قد تسمح باستخدام لقاح مختلف للجرعة المعزّزة

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا

تعتزم السلطات الصحية الأمريكية، السماح باستخدام لقاح مختلف للجرعة المعززة عن المستعمل في البداية للتحصين ضد كوفيد-19، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، من بين وسائل إعلام أخرى: أن إدارة الغذاء والدواء قد تعلن عن ذلك الأربعاء تزامنا مع إعلانها قرارها حول السماح بجرعات معززة للقاحي موديرنا وجونسون آند جونسون.

وقد سمحت دول عدة بالاستعمال "المختلط" للقاحات.

ومن المحتمل أن توصي إدارة الغذاء والدواء بأن يستعمل في الجرعة المعززة نفس اللقاح الذي طعم به الشخص سابقا.

وقد يهم ذلك خاصة من تلقوا لقاح جونسون آند جونسون الأحادي الجرعة، وهم نحو 15 مليون أمريكي.

تأتي هذه التقارير بعد نشر نتائج أولية الأسبوع الماضي من دراسة أجريت في الولايات المتحدة تشير إلى أن الأشخاص الذين تلقوا لقاح جونسون آند جونسون قد يستفيدون من تلقي جرعة معززة من لقاح مختلف، للاستفادة من زيادة أكبر في مستويات الأجسام المضادة.

وقد أوصت لجنة استشارية إدارة الغذاء والدواء الأسبوع الماضي بتقديم جرعة معززة من جونسون آند جونسون لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أكثر، وموديرنا لفئات معينة من السكان المعرضين للخطر، بما في ذلك كبار السن.

وبمجرد الإعلان عن قرار إدارة الغذاء والدواء، ستجتمع لجنة من الخبراء من مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها الخميس لمراجعة البيانات التي تدعم مبدأ الجرعات المعززة، قبل أن تنشر الوكالة توصيات دقيقة لأخصائيي الرعاية الصحية بشأن تلك الجرعات.

وسمحت الولايات المتحدة باستخدام جرعة معزّزة من لقاح فايزر لفئات معينة من السكان المعرضين للخطر.

السلطات الصحية الأمريكية موديرنا جونسون آند جونسون الولايات المتحدة الاصابات

رئيس التحرير

وائل لطفي

بالمناسبة.. مَن يدفع للزمار؟؟

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