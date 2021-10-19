الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الشرقية: إزالة 121 حالة تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

قال محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب إن المحافظة أزالت 121 حالة تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة، واسترداد 21 ألفا و50 متر مبان، وإزالة 28 حالة تعد على الأرض الزراعية، واسترداد 91 فدانا و9 قراريط بمراكز فاقوس ومنيا القمح وكفر صقر وأولاد صقر وههيا والحسينية والزقازيق وديرب نجم ومشتول السوق وبلبيس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الثلاثاء بأن محافظ الشرقية تابع تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لاسترداد حق الدولة والشعب، تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأكد استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبة الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

يذكر أن محافظة الشرقية قامت - أمس - بإزالة 96 حالة تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة، واسترداد 13 ألفا 303 أمتار مبان، وإزالة 37 حالة تعد على الأرض الزراعية، واسترداد 8 أفدنة وقيراط و31 سهما بمراكز فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر وبلبيس والإبراهيمية وههيا والحسينية وأبو كبير والزقازيق ومشتول السوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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