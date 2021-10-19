تراجع حاد لمؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم

تراجعت مؤشرات البورصة، بنحو جماعي، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع، متأثرة بعمليات بيع هيستريري على أغلبية أسهم السوق خاصة الصغيرة والمتوسطة القيمة والتي هبط البعض منها بنسبة 20%، لتصل إلى الحدود الدنيا.

ورغم تراجع المؤشرات، إلا أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ارتفع بنحو 10 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 733.5 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع بعض الأسهم الكبرى والقيادية بالسوق، وإضافة قيمة أسهم شركة أي فايننس.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس30" بنسبة بلغت 72. 0%، بما يعادل 81 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 11195 نقطة، وتراجع المؤشر الثانوي "إيجي إكس70 متساوي الأوزان" بنسبة أكثر حدة بلغت 6.7%، بما يعادل 178 نقطة، ليغلق عند مستوى 2481 نقطة.

وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 5%، بما يعادل 181.6 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 3459 نقطة، وسط مبيعات مكثفة من قبل المستثمرين المصريين وبعضًا من الأجانب والعرب.

وسجلت إجمالي قيمة التعاملات على الأسهم نحو 1.26 مليار جنيه، وذلك بتداول نحو 503.4 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 51.1 ألف صفقة بيع وشراء.

وكانت إدارة البورصة، قد ألغت العمل بنظام المزاد خلال جلسة تعاملات اليوم؛ نتيجة تعليق التداولات لمدة نصف ساعة على خلفية تهاوي المؤشر الأوسع نطاقًا "إيجي إكس100 متساوي الأوزان" لمدة نصف ساعة، بعد هبوطه بنسبة 5%، وفقًا للقواعد المعمول بها.

وقالت مصادر لـ"الدستور"، إن آلية احتساب الإغلاق خلال تعاملات اليوم، ستجري، وفقًا لمتوسطات أسعار الأسهم قبل إيقاف التعاملات وحتى نهاية الجلسة، خاصة أن المتبقي من التعاملات لا يتجاوز الـ3 دقائق فقط.

أوقفت إدارة البورصة التعاملات لمدة نصف الساعة نتيجة تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "أي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 5%، يما يعادل 181 نقطة خسارة، ليصل إلى مستوى 3459 نقطة، على أن تتم إعادة التعاملات بعد انتهاء المدة المحددة.