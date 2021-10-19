رئيس جامعة أسوان يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الطب

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم، حفل إستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالعام الأكاديمى 2022/2021.

وذلك بحضور الدكتور مصطفى آدم الطيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ماجدة فرغلى جبرى مدير برنامج تطوير التعليم، والدكتور رمضان غالب القائم بأعمال رئيس قسم طب القلب والأوية الدموية.

حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

وأشاد عثمان، خلال كلمته، بمكانة جامعة اسوان العلمية والبحثية التي تبؤتها بين جامعات العالم والعمل على الاجتهاد خلال انتظام العملية التعليمية مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب والتشديد على الحصول علي لقاح كورونا للجميع العاملين بالجامعة.

حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

ورحب بطلاب الكلية الجدد والقدامى للعام الأكاديمي 2022/2021، مؤكدا أن إدارة الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها في خدمة الطلاب والعمل على إنجاح العملية التعليمية.

وأوضح الدكتور مصطفي الطيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل علي ممارسة الرياضة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية.