الثلاثاء 19 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة أسوان يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الطب

حفل استقبال الطلاب
حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

شهد الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، اليوم، حفل إستقبال الطلاب الجدد والقدامى بالعام الأكاديمى 2022/2021. 

وذلك بحضور الدكتور مصطفى آدم الطيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة ماجدة فرغلى جبرى  مدير برنامج تطوير التعليم، والدكتور رمضان غالب  القائم بأعمال رئيس قسم طب القلب والأوية الدموية.

received_4532634240155219
حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

وأشاد عثمان، خلال كلمته، بمكانة جامعة اسوان العلمية والبحثية التي تبؤتها بين جامعات العالم والعمل على الاجتهاد خلال انتظام العملية التعليمية مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية، حرصا على سلامة الطلاب والتشديد على الحصول علي لقاح كورونا للجميع العاملين بالجامعة.

received_1513364169038627
حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى

ورحب بطلاب الكلية الجدد والقدامى للعام الأكاديمي 2022/2021، مؤكدا أن إدارة الجامعة تعمل على تسخير كافة إمكانياتها في خدمة الطلاب والعمل على إنجاح العملية التعليمية.

 وأوضح الدكتور مصطفي الطيرى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية، والعمل علي ممارسة الرياضة والمشاركة الإيجابية في الأنشطة الطلابية.

received_933251460902866
حفل استقبال الطلاب الجدد والقدامى
طلاب أسوان جامعة أسوان رئيس جامعة أسوان طلاب الجدد استقبال الطلاب الجدد والقدامى بكلية الطب

رئيس التحرير

وائل لطفي

شىء كبير يجرى

الأكثر قراءة

زلزال بقوة 6.4 درجة يشعر به سكان القاهرة وشمال مصر

مواعيد عرض الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة على MBC 1

زلزالان في أسبوع واحد.. هل دخلت مصر الحزام النشط؟

مجلس الدولة: الرئيس وجه وزارات الدولة وأجهزتها بالدعم الكامل للمجلس

وفاة نور محمد عبدالمطلب فى المغرب بعد صراع مع المرض

وزير التعليم لـ«الدستور»: دفع التأمين شرط لتسليم «التابلت»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المعارضة وبناء الشخصية المصرية

لواء.حمدى البطران

تعقب الدولة للجماعات الإرهابية في الخارج (23)

محمد القصبي

أدب الاستروجين وبروليتاريا الأدب

لواء. محسن الفحام

الأمن الإنسانى

ماجدة الجندى

عطر المحارب فى ذكرى رحيل «جيمى»

أحمد أبوخنيجر

المولد النبوى والوجدان المصرى

منى رجب

النمو السكانى.. نقمة تحتاج حلولًا عاجلة

ماجد حبته

هدية «الطيب».. و«هبد» الأشرار

صور

«بيج رامى» يعود إلى القاهرة على «أتوبيس مكشوف»

مؤتمر الخطيب

إطلالات النجوم في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتقل رئيس لجنة رعاية المقابر بالقدس

سلام جديد.. إسرائيل تجرى محادثات للتطبيع مع جزر القمر

وقوع إصابات فى مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى جنوب جنين