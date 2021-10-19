العناني يستعرض حوافز تشجيع السياحة خلال أزمة كورونا أمام «ثقافة الشيوخ»

عقدت لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس النواب، اجتماعًا أمس الإثنين، برئاسة النائب الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

ورحب مسلم بالدكتور خالد العناني، وزير السياحة وكبار مسؤولي الوزارة، مشيرا إلى الأهمية التي تحظى بها صناعة السياحة كونها من الصناعات الداعمة للاقتصاد الوطني، فضلا عن دورها في توفير مزيد من فرص العمل للشباب المصري، بما يستوجب إيلاءها مزيد من الرعاية والدعم من مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع.

وأكد بيان للجنة اليوم، أن الوزير استعرض فى بداية كلمته ملامح العمل في القطاعات المختلفة التابعة لوزارة السياحة والآثار التي حددت رؤيتها في أهمية العمل على تعزيز الريادة المصرية في مجال السياحة العالمية، وأشار إلى أبرز التعديلات التشريعية التى قامت بها الوزارة، منها قانون الآثار، قانون العمرة، قانون صندوق السياحة والآثار، قانون الغرف السياحية، قانون تنظيم الشركات السياحية.

وفى السياق ذاته، أشار الوزير أيضا إلي الحوافز التي قدمتها الوزارة لتشجيع السياحة خلال أزمة كورونا، بدءا من إعفاء سداد رسوم التأشيرات السياحية، مرورا بتخفيض رسوم الخدمات الأرضية فى المطارات المصرية مع إطلاق برامج هادفة إلى تحفيز الطيران، وصولًا إلى تنظيم العديد من الجولات الهادفة إلى جذب السياحة من الدول الأكثر تصديرًا للسياحة إلى مصر.

كما أشار الوزير أيضا إلى وضع الوزارة استراتيجية اعلامية متكاملة هدفت إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الوزارة لتنشيط السياحة وجذب المزيد منها، وقد تزامن ذلك مع اطلاق الوزارة لموقع إلكتروني جديد بلغات مختلفة.

وأضاف أن من بين ما حققته الوزارة خلال الفترة الماضية فى المجال الآثرى، تنظيم العديد من المعارض الأثرية الخارجية، وافتتاح مصنع المستنسخات الآثرية، هذا إلى جانب استرجاعها ما يزيد عن 5000 قطعة أثرية، فضلا عن افتتاح العديد من المتاحف الإقليمية، وأديرة ومساجد والمعبد اليهودي.

وفيما يتعلق بالمشروعات المنتظر افتتاحها خلال الفترة القادمة، أشار الوزير إلى أنه قد اقترب افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر في احتفالية كبرى، كما أوشك الانتهاء من أعمال المتحف الكبير، وقصر محمد على بشبرا، ومتحف عواصم مصر.

ومن جهتهم، قدم الأعضاء العديد من المقترحات الهادفة إلى دعم الجهود التى تقوم بها الوزارة، خاصة فيما يتعلق بالوعي المجتمعي بشأن منظومة السياحة والآثار، حيث طالبوا بضرورة أن تكون هناك تنسيق مستمر بين الوزارة والهيئات المعنية بالإعلام والدراما، نظرا لدورهما في خلق هذا الوعي، كما طالبوا بأهمية دور كل من وزارتي التعليم والتعليم العالي في تعزيز المعارف لدى شبابنا.

وفى المجال ذاته، طالب النواب بأهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بمختلف الأنماط السياحية وخاصة السياحة العلاجية والاستشفائية.

وخلصت اللجنة إلى التأكيد على دعمها لجهود الوزارة في استكمال مخططاتها المستقبلية الهادفة إلى توسيع النشاط السياحي وتنوعه، مع أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة ومختلف الوزارات والهيئات العامة والقطاع الخاص، كون أن السياحة صناعة تحتاج إلى تكاتف الجهود وتعزيزها وتكاملها.