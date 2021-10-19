تراجع جديد فى سعر الدينار الكويتى اليوم الثلاثاء 19-10-2021

تراجع سعر الدينار الكويتي للبيع والشراء لدى البنوك، أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19-10-2021، وسط حالة من الاستقرار تشهدتها أسعار العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية بداية من الأسبوع الجارى.

سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 19-10-2021

وتراوح سعر شراء الدينار الكويتي فى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بين 48.47 جنيه و51.820 جنيه، بينما تراوح سعر بيع الدينار الكويتي ما بين 51.8136 جنيه و52.125 جنيه، حيث بلغ سعر الشراء لدى البنك المركزى المصرى عند 51.820 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.279 جنيه، وبلغ سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" ببنك مصر للشراء 49.45 جنيه، وبلغ سعر البيع 52.179 جنيه، وفيما يخص سعر الدينار الكويتي "تحويل" بلغ سعر الشراء 49.46 جنيه وبلغ سعر البيع 52.179 جنيه.

وتراجع سعر الدينار الكويتي "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري من 49.1577 جنيه للشراء ولـ 52.1797 جنيه للبيع، كما تراجع سعر دينار كويتي "تحويل" لـ 49.1577 جنيه للشراء، ولـ 52.1797 جنيه للبيع.

وبلغ سعر شراء الدينار الكويتي لدى بنك الإسكندرية 48.473 جنيه للشراء، و52.125 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي لدى البنك التجاري الدولي 49.3734 جنيه للشراء 52.2737 جنيه للبيع.

يشار إلى أن اقتصاد دولة الكويت قد بدأ التعافى من تبعات جائحة كورونا مع تسارع عملية تطعيم مواطنيها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، فضلًا عن انتعاش الاستهلاك وارتفاع أسعار النفط، حيث حقق الانفاق الاستهلاكي نمو بنسبة 23 % وارتفع الائتمان الشخصي بنسبة 11% في نهاية شهر أغسطس الماضي.

وكانت الاقتصاد الكويتى قد انكمش لأدنى مستوياته منذ عام 2009 بنسبة 8.9% خلال العام الماضي تأثرًا بانكماش كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، كما سجلت عجزا في الموازنة العامة بلغ 10.8 مليار دينار خلال العام المالى الماضى 2020-2021.