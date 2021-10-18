العراق يعلن تدمير وكر لـ«داعش» فى كركوك

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الإثنين، عن العثور وتدمير أحد أوكار تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية عسكرية في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وأفادت وزارة الدفاع، في بيان لها أوردته القناة "العراقية" الإخبارية اليوم، بأن قوة أمنية مشتركة تمكنت من تنفيذ عملية نوعية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك، أسفرت عن العثور على أحد المضافات (الأوكار) لتنظيم داعش الإرهابي شمال البلاد.

وأشار البيان إلى أن القوات الأمنية عثرت داخل المضافة (الوكر) على عدد 5 صواريخ، وأسلاك تفجير، وعدد من الصواعق والهواتف النقالة التي تستخدم في التفجير، وعدد من مخازن العتاد كلاشنكوف ورشاشة كلاشنكوف وعدد من الأسلحة المختلفة.

يأتي هذا عقب إعلان مصدر أمني عراقي أن "قوات من اللواء 45 في الجيش العراقي باشرت بعملية عسكرية في وادي الشاي بمحافظة كركوك، وذلك بمشاركة طيران الجيش العراقي".

