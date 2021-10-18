أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم، تعليق عمل بعثة موسكو لدى حلف شمال الأطلسي اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

ولفت لافروف خلال مؤتمر صحفى إلى أن قرار تعليق عمل البعثة الدائمة الروسية لدى الحلف تم اتخاذه ردا على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو، موضحا أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه.

وتابع الوزير أن روسيا تنهي عمل بعثة الاتصال التابعة للناتو في موسكو، شأنها شأن عمل المكتب الإعلامي للحلف الذي تم تأسيسه سابقا لدى سفارة مملكة بلجيكا في موسكو.

وأكد لافروف أن الجانب الروسي أبلغ الحلف بالخطوات الجوابية التي اتخذتها روسيا ردا على إجراء الحلف بحق أعضاء بعثتها.

وتأتى الخطوة الروسية لتزيد الأزمات بين موسكو والناتو، ومن خلال التقرير التالى نوضح أسباب الخلاف بين الناتو وموسكو.

أزمة طرد أعضاء البعثة الروسية لدى الناتو

وطرد حلف الناتو 8 أعضاء من البعثة الروسية لدى الحلف العسكري، قبل أسابيع، قائلا إنهم يعملون سرا كضباط استخبارات.

وقال الناتو إن الحلف قرر ابتداء من أوائل الشهر القادم خفض أعداد البعثة الروسية إلى النصف، من عشرين ممثلا إلى عشرة فقط، وهو أمر رفضته روسيا عبر العديد من مسؤوليها، معلنة أن قرار الحلف يهدف إلى التصعيد فقط.

ويأتى الاضطراب الجديد بين "الناتو" وموسكو غداة مستويين من التحولات في علاقة الطرفين خلال الشهور الماضية، إذ ارتفع منسوب التوتر بين الطرفين منذ أوائل العام الجاري، بسبب زيادة التكهنات والإشارات إلى إمكانية انضمام أوكرانيا إلى منظومة الحلف، وهو أمر رفضته روسيا واعتبرته بمثابة خط أحمر لا يُمكن تجاوزه.

ضم موسكو لشبه جزيرة القرم الأوكرانية

تصاعدت التوترات بين الناتو وروسيا منذ ضمت موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014.

وتقوم خلافات بينهما حول تطوير الصواريخ النووية الروسية، والاختراقات الجوية للمجال الجوي لدول الحلف، وتحليق الطائرات المقاتلة فوق سفن الحلف.

الاختراقات الجوية لبعض دول حلف الناتو

واشتكى الحلف من اختراق الطائرات الحربية الروسية للمجال الجوي لبعض دول حلف الناتو، ومن الدوريات الجوية التي كانت تنفذها روسيا فوق السفن والغواصات التي للحلف في المياه الدولية، بالإضافة إلى محاولة بيع منظوماتها الصاروخية والعسكرية لبعض الدول من أعضاء الحلف، مثلما حدث مع تُركيا، مؤخراً.

وفى المقابل، كانت روسيا تحذر من المحاولات المستميتة لحلف الناتو لحصار روسيا وخنقها جيو - عسكريا، عبر ضم المزيد من دول الحزام الروسي إلى الحلف، أو الهيمنة العسكرية والسياسية عليها.

قتل أربعة جنود أوكرانيين جراء قصف بالقرب من شوما

فيما لقى أربعة جنود أوكرانيين مصرعهم جراء قصف نفذه انفصاليون في 26 مارس الماضي بالقرب من شوما، وهي قرية في إقليم دونيتسك.

ومنذ ذلك الحين، لم تشهد المناطق الحدودية بين روسيا وأوكرانيا سوى مناوشات بسيطة.