العراق والإمارات يوقعان على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار

وقَّعت الحكومتان العراقية والإماراتية، اليوم الاثنين، على اِتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.

وذكرت الوكالة الرسمية العراقية "واع " أن العراق وقَّع اليوم على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار مع الإمارات في مقر وزارة المالية الإماراتية بأبوظبي".

وأضافت أنَّ الاتفاقية وقَّعت عليها عن الجانب العراقي رئيسة هيئة الاستثمار سهى النجار، وعن الجانب الإماراتي وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري".

وأكد، أنَّ مراسم التوقيع حضرها سفير جمهورية العراق لدى دولة الإمارات مظفر مصطفى الجبوري"، مشيراً إلى أن "الاتفاقية يمكن أن تُسهّل عمليات الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين البلدين".

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي

وفي وقت سابق , وقع العراق مع الجانب الإماراتي عقد بناء 5 محطات كهروشمسية لتوليد الطاقة، بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

وذكرت وزارة النفط عبر موقعها على منصة التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، في بيان أن "العراق والإمارات يوقعان عقد بناء 5 محطّات كهروشمسية لتوليد الطاقة برعاية وحضور الكاظمي".

ولاحقاً قال وزير النفط إحسان عبد الجبار، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي ورئيسة الهيئة الوطنية للاستثمار سها داود نجار، إن "العراق التزم بعدة برامج لتنفيذ مشاريع للطاقة النظيفة".

شراكة استراتيجية بين العراق والإمارات

وأطلقت حكومة الإمارات وحكومة العراق ، شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي.

تقوم الشركة على تعزيز تبادل المعرفة والخبرات والتجارب الناجحة بين البلدين، وتطوير القدرات البشرية وتبني أفضل الممارسات في العمل الحكومي، بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات في التطوير والتحديث الحكومي.

وقع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة الإمارات، والقاضي رائد جوحي مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وقد أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، أن قمة بغداد خطوة مهمة على طريق عودة العراق لدوره الطبيعي في محيطه الإقليمي.

وأشار إلى أن حل النزاعات بالطرق السلمية هو الطريق لمستقبل أفضل، قائلا: "الإمارات لن تدخر جهدا في التعاون مع أصدقائها وشركائها لدعم العراق".