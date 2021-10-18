الإثنين 18 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر الجديدة للإسكان» تقترح توزيع كوبون بـ10 قروش للسهم عن 2020-2021

شركة مصر الجديدة
شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير

كشف حساب التوزيع لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مقترح توزيع 10 قروش للمساهمين عن العام المالي الماضي.

وقالت الشركة في بيان لبورصة  اليوم الإثنين، أن قيمة التوزيع المقترح على المساهمين تبلغ 138.6 مليون جنيه.

وأظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تحقيق أرباحاً بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.

مصر الجديدة للإسكان تقترح توزيع كوبون بـ10 قروش للسهم عن 2020-2021

كشف حساب التوزيع لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مقترح توزيع 10 قروش للمساهمين عن العام المالي الماضي.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن قيمة التوزيع المقترح على المساهمين تبلغ 138.6 مليون جنيه.

وأظهرت المؤشرات المالية المعدلة لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تحقيق أرباحاً بلغت 180.15 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل أرباح بلغت 365.55 مليون جنيه في العام المالي السابق له.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة عن العام المالي الماضي إلى 574.18 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 1.099 مليار جنيه في العام المالي 2019-2020.

مصر وزارة مؤشرات مصر الجديدة قطاع الاعمال وزارة قطاع الأعمال قطاع الأعمال العام وزارة قطاع الأعمال العام مصر الجديدة للإسكان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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